Boca Juniors se impone a River Plate en el Superclásico y se clasifica para la Libertadores 2026

Publicado por Virginia Martínez 10 de noviembre, 2025

(AFP) Boca Juniors ganó 2-0 el Superclásico a River Plate el domingo y se clasificó para la Copa Libertadores de América 2026.

En el estadio La Bombonera repleto con más de 50.000 seguidores, Boca Juniors consiguió un triunfo rutilante sobre su archirrival, que quedó muy complicado en su objetivo de clasificar a la Libertadores del año próximo.

Exequiel Zeballos en los descuentos del primer tiempo (45+1') y el uruguayo Miguel Merentiel al minuto de iniciado el segundo período anotaron los goles del Xeneize.

Los primeros minutos fueron ligeramente favorables al Millonario, que tenía una mayor posesión, pero, como le ha sucedido en varios partidos de 2025, le faltó claridad en ataque para generar jugadas de gol.

Zeballos, clave

Nada trascendente sucedió casi hasta el final del primer tiempo.

Pero antes del final, Boca impactó con un certero contraataque, tras un pelotazo largo de Costa recepcionado por Zeballos que se escapó en solitario y definió con el arco vacío tras un primer remate que le atajó el portero Franco Armani.

La ventaja ya era una diferencia buena para Boca, que martillaba en su primera jugada clara, pero iba a pegar por partida doble al inicio del segundo tiempo cuando Zeballos recuperó sobre la salida derecha de River, se escapó en velocidad y asistió a Merentiel, que estampó el 2-0.

Claudio Ubeda, el DT interino de Boca tras el fallecimiento de Miguel Russo hace un mes (8 de octubre), dedicó el triunfo a su predecesor: "Gran parte de todo lo que se ve en el equipo es imagen de él".

Con la victoria, Boca selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como escolta de Rosario Central en la tabla anual, más allá de que todavía tiene la posibilidad de ser campeón del Clausura, en el que ya está en octavos de final.

"Estamos felices por la victoria. Este equipo se merecía entrar en la Libertadores, y pudimos dar ese paso, también feliz por convertir un gol a River, que significa mucho para mi", destacó Merentiel, que llegó a las 48 dianas con la camiseta xeneize.

Como contrapartida, River sigue sin encontrar el rumbo, y retrocedió al sexto escalón en el Grupo B, aunque todavía cerca de clasificar a octavos de final.

Gallardo desistió de realizar la habitual conferencia de prensa después de la derrota.

Por su parte, el colombiano JuanFer Quintero se enojó ante una pregunta y remarcó que "tocamos fondo. Mi trabajo fue bueno, regular o malo, pero jamás le haría la cama (perjudicaría) a un entrenador. Excavar y excavar donde no hay, y meterle carbón a la cosa no tiene nada que ver".