Messi lidera el once ideal de la MLS por segundo año consecutivo

Leo Messi, durante un partido de la MLS con el Inter Miami AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 5 de noviembre, 2025

(AFP) Lionel Messi volvió a ser escogido en el mejor once de la temporada de la MLS, que este año cuenta con una menor presencia de futbolistas hispanoamericanos.

En su segunda campaña completa con el Inter Miami, Messi repite presencia en el equipo ideal gracias a su espectacular producción de 29 goles en 28 jornadas, que le granjeó su primera Bota de Oro de la competición.

La selección, anunciada este miércoles por la MLS, no incluye a ninguna otra de las reconocidas figuras del Inter: los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul, quien aterrizó en julio en Miami.

El mediapunta brasileño Evander, líder del FC Cincinnati, es el otro futbolista sudamericano que integra el once ideal.

También fue escogido como arquero el canadiense Dayne St. Clair (Minnesota United) y en defensa los estadounidenses Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps) y Alex Freeman (Orlando City), el alemán Kai Wagner (Philadelphia Union) y el noruego Jakob Glesnes (Philadelphia Union).

Los mediocampistas estadounidenses Cristian Roldán (Seattle Sounders), de padre guatemalteco, y Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) y el atacante gabonés Denis Bouanga (LAFC) y el danés Anders Dreyer (San Diego FC) completan el mejor once de 2025.

La selección fue conformada en una votación de periodistas, jugadores y personal técnico de las 30 franquicias efectuada al cierre de la fase regular.

En el mejor equipo del año pasado figuraban hasta cinco futbolistas sudamericanos: Evander, Messi, el también argentino Luciano Acosta y los colombianos Juan Camilo Cucho Hernández y Yeimar Gómez.

Messi, de 38 años, es el gran favorito a revalidar en los próximos días el premio al Jugador Más Valioso (MVP), un galardón del que también son finalistas Evander, Bouanga, Dreyer y el inglés Sam Surridge (Nashville SC).