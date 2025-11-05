Los Jets traspasan a Quinnen Williams a los Cowboys

Publicado por Víctor Mendoza 5 de noviembre, 2025

Los Dallas Cowboys incorporaron a dos jugadores titulares, entre ellos el tackle defensivo del Pro Bowl Quinnen Williams, proveniente de los New York Jets, antes del cierre del mercado de traspasos del martes.

Pocas horas antes de concretar el traspaso de Williams, los Jets enviaron al destacado esquinero Sauce Gardner a los Indianapolis Colts a cambio de selecciones de primera ronda de 2026 y 2027, además del receptor AD Mitchell.

Por su parte, los Seahawks fortalecieron su grupo de receptores, afectado por múltiples lesiones, al adquirir a Rashid Shaheed mediante un intercambio con los New Orleans Saints.

Shaheed, de 27 años, acumula 44 recepciones para 499 yardas y dos touchdowns en nueve encuentros esta temporada. Ahora se reencuentra con el coordinador ofensivo Klint Kubiak, quien ocupó el mismo cargo en Nueva Orleans durante la campaña anterior.

Otro traspaso destacado fue el de Jakobi Meyers. Los Raiders de Las Vegas enviaron al veterano receptor a los Jaguars de Jacksonville también antes de la fecha límite de traspasos de la NFL. El anuncio fue hecho por los equipos.

De acuerdo con fuentes consultadas por ESPN, varios equipos, entre ellos los Pittsburgh Steelers, mostraron interés en Meyers, quien se convertirá en agente libre una vez que finalice su contrato al término de esta temporada.