Yamamoto, MVP de la Serie Mundial

Los jugadores de los Dodgers felicitan a Yamamoto ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 2 de noviembre, 2025

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, fichado este año por los Dodgers de Los Ángeles con un megacontrato de 325 millones de dólares por 12 temporadas, fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial de 2025 tras su inesperada y providencial aparición este sábado en el triunfo definitivo de su equipo sobre los Azulejos de Toronto.

Yamamoto ya había sido el abridor de los Dodgers en el triunfo del viernes con el que forzaron el séptimo y definitivo partido del sábado ante los Azulejos en Toronto.

Providencial aparición de Yamamoto

Sin descanso tras sus 96 lanzamientos, el as japonés acudió el sábado al rescate de los Dodgers cuando estaban al borde de la derrota en Toronto.

Yamamoto dejó en blanco a los Azulejos en las últimas 2.2 entradas, en las que los angelinos dieron la vuelta al marcador hasta lograr un triunfo 5x4 con el que revalidaron el título de las Grandes Ligas.

"No estaba seguro de poder lanzar esta noche"

"No estaba seguro de poder lanzar esta noche hasta que fui al bullpen, pero me alegro de haber podido hacerlo", reconoció el japonés al recoger su primer premio MVP de la Serie Mundial. "Hice todo lo que pude, todo lo que debía hacer, y estoy muy contento de haber podido ganar con estos compañeros", afirmó Yamamoto, quien concedió un hit y una base por bolas y logró un ponche.

El japonés sumó así tres exitosas actuaciones en esta Serie Mundial. Además de sus actuaciones del viernes y sábado, Yamamoto completó un partido completo en la victoria angelina en el segundo partido de la eliminatoria.

Los últimos ganadores del MVP de la Serie Mundial

2025 - Yoshinobu Yamamoto (JPN/Dodgers de Los Ángeles)

2024 - Freddie Freeman (USA / Dodgers de Los Ángeles)

2023 - Corey Seager (USA / Rangers de Texas)

2022 - Jeremy Peña (DOM / Astros de Houston)

2021 - Jorge Soler (CUB / Bravos de Atlanta)

2020 - Corey Seager (USA / Dodgers de Los Ángeles)

2019 - Stephen Strasburg (USA / Nacionales de Washington)

2018 - Steve Pearce (USA / Medias Rojas de Boston)

2017 - George Springer (USA / Astros de Houston)

2016 - Ben Zobrist (USA / Cachorros de Chicago)

Jugadores con más MVP:

1. Corey Seager 2 (2020 y 2023)

. Reggie Jackson 2 (1973 y 1977)

. Bob Gibson 2 (1964 y 1967)

. Sandy Koufax 2 (1963 y 1965)