Los Dodgers de Los Ángeles derrotan a los Blue Jays de Toronto y ganan dos Series Mundiales consecutivas
Smith bateó el jonrón ganador en la undécima entrada en el Rogers Centre de Toronto.
(AFP) Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el sábado a los Los BlueJays de Toronto por 5-4 y se convirtieron en el primer equipo en 25 años en ganar dos Series Mundiales consecutivas en un emocionante séptimo partido con entradas extra.
Los Dodgers son el primer equipo desde los Yankees de Nueva York en 2000 en ganar dos Series Mundiales consecutivas.