El poder hispano en las Grandes Ligas: 17 latinos entre los finalistas del Guante de Oro

El talento hispano se vuelve a sentir en la Grandes Ligas. 17 latinos figuran en la lista final de nominados para el Guante de Oro 2025 de las MLB, un premio otorgado cada temporada a los mejores peloteros defensivos.

El galardón reconoce el esfuerzo en defensa durante la temporada regular de las Mayores, que actualmente disputan las Series de Campeonato, y es otorgado a un pelotero en cada una de las nueve posiciones del campo.

La Liga Americana es la de mayor representación para la pelota caliente hispana, al aportar 13 de los 30 nominados. Cada liga -Nacional y Americana- tiene tres finalistas en cada posición, incluyendo la posición de utility, que fue premiada por primera vez en el 2022, según recuerda la página oficial de la MLB.

Destacan el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto; el venezolano Maikel García, de los Reales de Kansas City; el dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland; y el hondureño Mauricio Dubón, de los Astros de Houston.

Dubón, de 31 años y segundo hondureño en la historia de las Grandes Ligas, jugó por segunda temporada consecutiva en siete posiciones, un hecho sin precedentes en la franquicia de Texas.

En la Liga Nacional, en tanto, destacan las nominaciones de los venezolanos Luis Torrens, de los Mets de Nueva York; Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, y Javier Sanoja, de los Marlins de Miami.

También sobresale la figuración del dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego.

¿Cuál es el listado completo?



Vladimir Guerrero Jr. – República Dominicana

Carlos Santana – República Dominicana

José Ramírez – República Dominicana

Julio Rodríguez – República Dominicana

Fernando Tatis Jr. – República Dominicana

Luis Severino – República Dominicana

Javier Sanoja – Venezuela

Andrés Giménez – Venezuela

Luis Rengifo – Venezuela

Maikel García – Venezuela

Wilyer Abreu – Venezuela

Luis Torrens – Venezuela

Miguel Rojas – Venezuela

Alejandro Kirk – México

Adolis García – Cuba

Mauricio Dubón – Honduras

Carlos Narváez – Venezuela

¿Cómo se eligen los aspirantes al galardón?

Los aspirantes a los galardones son elegidos en un proceso de votación en el que participan los 30 mánagers de las Grandes Ligas y hasta seis entrenadores de cada equipo que votan por un grupo de jugadores de su liga, excepto a los de su propia novena.

En la elección también se tiene en cuenta el desempeño de los peloteros en el Índice Defensivo SABR (una métrica creada por la Sociedad para la Investigación del Béisbol Americano para evaluar de manera más precisa el desempeño defensivo de un jugador).

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Los ganadores se darán a conocer en ESPN el domingo, 2 de noviembre.