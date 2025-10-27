El escándalo de las apuestas ilegales de la NBA no puede con la racha ganadora de los Heat

Publicado por Israel Duro 27 de octubre, 2025

Los Miami Heat volvieron a dar muestras de una gran fortaleza mental al lograr su segundo triunfo consecutivo este domingo en la recién iniciada temporada regular de la NBA a pesar de que el escándalo por las apuestas ilegales les salpicó de lleno con la detención de su jugador Terry Rozier.

Además, los Lakers confirmaron que no podrán contar por al menos siete días con el astro esloveno Luka Doncic, con molestias en mano y pierna izquierda, de las que volverá a ser evaluado en una semana.

Victoria con picante mexicano para Miami

El mexicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. (17) y el italiano Simone Fontecchio (14) se combinaron, a pesar de partir desde el banquillo, para sellar la primera victoria de la temporada como local de Miami Heat, sobre los New York Knicks por 115 a 107.

Miami venía de lograr una convincente victoria sobre Memphis Grizzlies el sábado, dos días después del arresto de Rozier (por apuestas deportivas ilegales), del entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (por su implicación en juegos de póker ilegales), y del exjugador y entrenador asistente Damon Jones (implicado en ambos casos), como parte de una investigación del FBI.

"Tuvimos un espíritu competitivo de nuestros jugadores", dijo el entrenador de Miami, Erik Spoelstra. "Nos hemos mostrado comprometidos con la idea. No fue nuestro mejor partido, pero el deseo de ganar te puede llevar muy lejos".

Norman Powell, quien disputa su primera temporada en el Heat, fue el máximo anotador de su equipo con 29 puntos, incluidos 12 desde la línea de tiros libres. La clave, sin embargo, estuvo en el esfuerzo defensivo, al conseguir dejar al dominicano Karl-Anthony Towns en sólo 15 puntos con una efectividad del 43% desde la cancha.

'Wemby' se exhibe en el homenaje de los Spurs a Popovich

El francés Victor Wembanyama continuó con su inicio arrollador en la nueva temporada de la NBA al anotar 31 puntos, tomar 14 rebotes y lograr seis bloqueos en la victoria 118-107 de los San Antonio Spurs sobre los Brooklyn Nets.

Los Spurs extendieron a tres la racha de victorias consecutivas, tras imponerse a Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans en los dos primeros partidos de la temporada. A sus 21 años, Wemby, jugador franquicia de los texanos, está siendo realmente determinante, con un promedio de 33,3 puntos, 13,3 rebotes y seis bloqueos en sus primeros tres encuentros.

Antes del inicio del partido, los Spurs colocaron un estandarte en lo más alto del Frost Bank Center en homenaje a las 1.390 victorias de su ahora exentrenador Gregg Popovich. El legendario técnico sufrió un derrame cerebral la temporada anterior y dejó su puesto a Mitch Johnson, que ha tenido un inicio prometedor en la nueva campaña como entrenador jefe.

Los Cavs hacen inútiles 40 puntos de Antetokounmpo

Los Cleveland Cavaliers derrotaron 118-113 a los Milwaukee Bucks en un partido que fácilmente podría repetirse como la final de la Conferencia Este. El espectacular desempeño del griego Giannis Antetokounmpo con 40 puntos, 14 rebotes y nueve asistencias no fueron suficientes frente a uno de los mejores equipos de la pasada temporada regular.

Cuatro de los cinco titulares en el equipo de Kenny Atkinson anotaron por encima de los 15 puntos, siendo Donovan Mitchell el máximo anotador con 24 unidades.

Los 51 puntos de Reaves llevan a unos Lakers sin Doncic ni LeBron a la victoria ante los Kings

Los Angeles Lakers superaron las ausencias de LeBron James y Luka Doncic para vencer 127-120 a Sacramento Kings, con una monumental actuación del escolta Austin Reaves de 51 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias.

LeBron, que todavía no hizo su debut en la presente temporada, está en proceso de recuperación por dolencias en la espalda y en la pierna derecha. Ante las ausencias de las dos grandes figuras de los Lakers, Reaves respondió con 50 puntos en un partido por primera vez en su carrera.

"Significa mucho", dijo Reavesen declaraciones recogidas por AFP. "Somos una familia y voy a la guerra por mis compañeros, pudo ser fácil rendirnos pero no somos ese tipo de equipo".

Reaves, de 27 años, se une a Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, LeBron y Anthony Davis como los únicos jugadores de los Lakers en anotar al menos 50 puntos en el mismo partido desde el año 2000.