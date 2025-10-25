Serie Mundial 2025: los Azulejos machacan 11-4 a los Dodgers

Publicado por Virginia Martínez 25 de octubre, 2025

Regreso soñado para Los Azulejos de Toronto a la Serie Mundial tras 32 años: este viernes avasallaron a los Dodgers de Los Angeles por 11x4, con un Grand Slam de Addison Barger.

Los Azulejos comenzaron 2x0 abajo ante los vigentes campeones de las Grandes Ligas, que venían arrasando en estos playoffs, pero dieron vuelta al marcador con una explosiva sexta entrada de nueve carreras, según AFP.

Barger y el mexicano Alejandro Kirk conectaron históricos jonrones, de cuatro y dos carreras, para que el equipo canadiense se adelante 1-0 en esta serie al mejor de siete partidos. El batazo de Kirk, que empujó un total de tres anotaciones, fue el primer jonrón de un pelotero nacido en México en una Serie Mundial.

Shohei Ohtani, la superestrella de los angelinos, se anotó también el primer cuadrangular de su carrera en una Serie Mundial, en una noche en que su poderoso equipo recibió un claro mensaje de desafío de los canadienses.

Los Dodgers llegaban lanzados a la final tras ganar nueve de sus 10 partidos de esta postemporada, el último de ellos con una actuación histórica de Ohtani en su doble faceta de bateador y lanzador.

Los californianos parten como favoritos para alcanzar el primer bicampeonato consecutivo en un cuarto de siglo pero este viernes se estrellaron ante unos Azulejos intratables este año en su feudo.

El Grand Slam de Barger

Daulton Varshon, con un cuadrangular de dos carreras, neutralizó en el cuarto inning el 2x0 inicial de los Dodgers.

Con el juego igualado, llegó el despegue de los Azulejos en la sexta entrada.

Un sencillo de Ernie Clement abrió fuego después de que los Dodgers retiraran al reputado abridor Blake Snell, que había permitido que los locales llenaran las bases sin outs.

El venezolano Andrés Giménez se sumó al asedio con otro hit y una carrera remolcada, antes de que los 44.353 aficionados estallaran con el Grand Slam de Barger ante el relevista Anthony Banda, un misil de 126 metros.

El estadounidense fue el primer bateador emergente en lograr un jonrón de cuatro carreras en una Serie Mundial.

"Fue como un momento de desconexión, simplemente increíble", dijo un emocionado Barger. "Tenemos un grupo tan unido y lleno de energía, y nos estamos divirtiendo ahí fuera".

"Entendemos que estamos jugando contra los Dodgers, pero estamos tratando de mantener todo igual y simplemente salir a competir", agregó.

Los locales siguieron bombardeando a Banda y Alejandro Kirk culminó el daño con otro cuadrangular de dos carreras que puso a Toronto con una inalcanzable ventaja de 11x2.

"Fue increíble, pudimos batear todo en ese inning", celebró el venezolano Giménez.

El jonrón de dos carreras de Ohtani en el séptimo episodio fue poco consuelo para los Dodgers, que no quisieron atribuir la derrota al largo descanso tras su barrida a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

"Honestamente, no creo que la pausa de una semana haya tenido algo que ver con esta noche", dijo su mánager, Dave Roberts. "Estábamos descansados. Pensé que estábamos en una buena posición. Teníamos una ventaja de 2x0 y luego Varsho conectó un jonrón y no lanzamos bien después de eso".

"Podemos ser mejores, necesitamos ser mejores", reclamó el timonel.