Publicado por Víctor Mendoza 25 de octubre, 2025

El escándalo de apuestas ilegales no frenó a los Miami Heat y los Portland Trail Blazers dentro de las canchas, ambos con victorias en su primeros partidos tras el estallido de la controversia, mientras que Los Angeles Lakers sumaron su primera victoria de la temporada con una Luka Doncic estelar.

Estos son los principales resultados de la jornada de la NBA, una la liga en plena conmoción tras una operación del FBI el jueves que acabó en el arresto de Terry Rozier, jugador de los Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Blazers:

Apoyo a Rozier

Los Heat inauguraron su casillero de victorias de la campaña con una paliza 146-114 a los Memphis Grizzlies, según AFP. El pívot Bam Adebayo fue el máximo anotador con 24 puntos y el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr firmó 17 tantos y 10 rebotes desde el banco.

Jugando como visitante, Miami batió su récord de anotación en una primera mitad con 86 puntos.

A lo largo de la jornada, las figuras del plantel expresaron su respaldo a Rozier, su compañero desde enero de 2024, quien está suspendido indefinidamente por la NBA mientras dura la investigación.

"Lo apoyamos incondicionalmente. Al fin y al cabo, es nuestro hermano", recalcó Adebayo, el líder del equipo.

Rozier, de 31 años, es señalado de participar en una trama de apuestas deportivas que, según los fiscales, proporcionó información privilegiada sobre lesiones y bajas en partidos disputados entre diciembre de 2022 y marzo de 2024.

También se le acusa de manipular su participación en un partido de 2023, cuando jugaba en los Charlotte Hornets, al retirarse antes de tiempo alegando una lesión.

Debut del brasileño Splitter

Mucho más inesperada fue la victoria de los Portland Trail Blazers por un rotundo 139-119 ante los Golden State Warriors de Stephen Curry, que llegó a 35 puntos.

Tiago Splitter se convirtió en el primer brasileño en entrenar en un partido de la NBA en sustitución de Billups, también suspendido por la NBA. El exjugador de los Spurs, que tomó las riendas del banco de forma interina, se pronunció también sobre la situación de Billups, de quien era asistente.

"Este es un momento difícil, pero tengo que hacer mi trabajo", afirmó Splitter. "No esperaba esto, pero tengo que estar listo".

"Todos tuvimos grandes experiencias con Chauncey. (...) Estamos pensando en él y su familia", agregó el timonel de los Blazers, una franquicia que no llega a playoffs desde 2021.

Billups, exestrella de los Detroit Pistons e integrante del Salón de la Fama como jugador, fue detenido por su presunta participación en partidas de póker ilegales amañadas que, según la Fiscalía, estaban vinculadas a familias mafiosas.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, se pronunció el viernes por primera vez sobre el escándalo, que aseguró haberle dejado "profundamente perturbado".

"Trabajamos con las fuerzas del orden. La liga ha estado cooperando", aseguró Silver.

Los Lakers se venga de los Wolves

En Los Ángeles, los Lakers se tomaron una pequeña revancha de los Minnesota Timberwolves al batirlos por 128-110 con un recital de Luka Doncic.

El esloveno llegó a 49 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias demostrando de nuevo su liderazgo de la glamurosa franquicia angelina.

Doncic, que ya había logrado 43 puntos en la derrota del martes ante los Warriors, ha tomado el timón del equipo ante la baja de LeBron James en las primeras semanas por una ciática.

Ningún jugador de la NBA había arrancado un curso con dos partidos seguidos con al menos 40 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias y solo siete figuras de los Lakers habían encadenado juegos con una cuarentena de puntos.

Los Lakers se sacudieron algo de presión con este triunfo ante los Timberwolves de Anthony Edwards (31 puntos), sus verdugos en la primera ronda de los pasados playoffs.