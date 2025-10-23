Chicago Fire elimina al Orlando de Muriel y Portland avanza a playoffs de la MLS

Publicado por Víctor Mendoza 23 de octubre, 2025

Chicago Fire superó con éxito su primera prueba en los playoffs de la MLS al imponerse 3-1 a Orlando City este miércoles en Chicago, mientras que los Portland Timbers se quedaron con el otro cupo hacia la eliminatoria al derrotar por el mismo marcador a Real Salt Lake.

El entrenador colombiano de Orlando, Óscar Pareja, no alineó como titular a su compatriota, el goleador Luis Fernando Muriel, quien ingresó en el minuto 69 al campo del estadio Soldier Field, cuando el juego de comodines de la Conferencia Este ya estaba sentenciado en contra de su escuadra.

Sin Muriel, que tuvo su mejor campaña en la liga norteamericana con nueve goles en 33 partidos, los locales tomaron ventaja y enfrentarán desde el domingo a Philadelphia Union en la primera ronda de postemporada, en una serie al mejor de tres partidos.

El equipo de Filadelfia es el flamante ganador del Supporters' Shield, el galardón entregado al mejor once de la temporada regular.

El Fire, dirigido por el exseleccionador estadounidense Gregg Berhalter, se mostró como amplio dominador, pero no fue hasta el minuto 48 cuando el mexicano Brian Gutiérrez abrió la cuenta al recibir un servicio desde la derecha para luego controlar y definir dentro del área.

El portero peruano Pedro Gallese, que había tenido un estupendo encuentro bajo los tres palos, erró en la acción previa al 2-0 al no poder resolver un despeje ante la presión del atacante belga Hugo Cuypers en el minuto 57.

Con Orlando en busca del gol del descuento, Chicago orquestó una hermosa contra con toques de primera intención que encontraron a Cuypers (67') nuevamente dentro de las 18 para decretar el 3-0.

A un minuto del final, el trinitense Tyrese Spicer anotó el gol del descuento para el equipo de Florida, que llegó a la final de la Conferencia Este el año pasado y cierra de esta forma la campaña de 2025.

Chicago, por su lado, logró su primera victoria en los playoffs desde 2009.

Triunfo para Neville

En el partido de comodín de la Conferencia Oeste, los Portland Timbers del entrenador británico Phil Neville derrotaron 3-1 a Real Salt Lake con doblete del chileno Felipe Mora.

Mora, quien disputa su quinta temporada con los Timbers, anotó (24', 35') en circunstancias similares: remates dentro del área rechazados por el arquero y una pronta definición en el rebote.