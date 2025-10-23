Wembanyama y Antetokounmpo ponen brillo y montones de puntos al arranque de la NBA

Publicado por Virginia Martínez 23 de octubre, 2025

Víctor Wembanyama, con 40 puntos, y Giannis Antetokounmpo, con 37, brillaron este miércoles en el arranque de la NBA, en el que Jalen Brunson golpeó a los Cleveland Cavaliers y Joel Embiid regresó a las canchas.

A continuación, las cuatro escenas que marcaron el segundo día de actividades de la temporada regular de la poderosa liga de baloncesto de Norteamérica:

40 puntos para Wemby

En su primer partido oficial en ocho meses, el fenómeno francés Víctor Wembanyama protagonizó un espectacular regreso con 40 puntos y 15 rebotes en la victoria de San Antonio contra Dallas (125-92).

El galo de 21 años comenzó con fuerza su tercera temporada en la NBA, tras no haber jugado desde que le diagnosticaron una trombosis venosa en febrero.

Sus 40 puntos establecen una nueva marca para los Spurs en un partido inaugural desde los 39 anotados por George Gervin en 1977.

A su ya singular altura y agilidad, el francés parece haber añadido durante el verano una dosis de potencia que le permite acercarse a la canasta para realizar tiros en suspensión o mates cada vez más espectaculares.

Wemby comenzó con el pie derecho su misión de ayudar a los Spurs a volver a los playoffs por primera vez desde 2019.

Antetokounmpo no pierde el paso

Giannis Antetokounmpo, el fenómeno griego de 30 años, sigue siendo garantía de éxito para los Milwaukee Bucks. Esta vez lo hizo al comandar la victoria 133-120 sobre los Washington Wizards.

Antetokounmpo, quien viene de lograr el tercer lugar en el EuroBasket con la selección de Grecia, completó un doble-doble de 37 puntos y 14 rebotes.

Milwaukee alcanzó una ventaja de hasta 22 puntos con una racha de 12 enteros consecutivos.

Brunson golpea a los Cavs

Los Knicks y los Cavaliers largaron la campaña con el rótulo de candidatos a la corona en la Conferencia Este tras las lesiones de Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, que merman las opciones de los Boston Celtics y los Indiana Pacers.

Los neoyorquinos se impusieron 119-111 al dominar la zona pintada con 42 puntos sobre 30 de Cleveland. También al embolsarse la lucha por los rebotes (58-50).

Su principal figura, Jalen Brunson, de 29 años, tuvo una noche modesta desde la línea de tres (1/9), pero apareció en el momento justo para definir el partido con un juego agresivo que lo llevó a la línea de tiros libres en 13 ocasiones (12/13).

Mike Brown, quien tomó las riendas de los Knicks en julio tras el despido de Tom Thibodeau, pretende romper una racha de 52 años para el cuadro de Nueva York sin conseguir un título de NBA.

Los 76ers triunfan en el regreso de Embiid

Los Philadelphia 76ers derrotaron con lo justo 117-116 a los Boston Celtics en el regreso de Joel Embiid a las canchas después de su lesión de rodilla en febrero, que apenas le permitió tener acción en 19 partidos del curso pasado.

El pívot de 31 años disputó 20 minutos, en los que conectó uno de sus nueve intentos desde la cancha.

El campeón olímpico en los Juegos de París 2024, Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en 2023 y siete veces All Star terminó con un balance de cuatro puntos y seis rebotes.