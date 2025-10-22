NBA: 11 incorporaciones de la temporada baja que podrían elevar a sus nuevos equipos

El partido de pretemporada de baloncesto de la NBA entre los Phoenix Suns y los Brooklyn Nets. Macao, China / AFP

Publicado por Hayden King 22 de octubre, 2025

La temporada 2025-26 de la NBA ya está en marcha. Los juegos comenzaron el martes con un emocionante partido que se definió en doble tiempo extra en Oklahoma City, seguido de un duelo lleno de estrellas entre Stephen Curry y Luka Doncic. El resto de la liga disputará su primer partido el miércoles, con la excepción de los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, que comenzarán el jueves.

En los meses transcurridos desde que los Oklahoma City Thunder levantaron el trofeo Larry O’Brien, los otros 29 equipos han estado planeando cómo destronarlos, firmando, seleccionando en el draft y realizando intercambios para mejorar sus plantillas.

Con muchos de estos jugadores debutando esta noche, en VOZ analizamos las incorporaciones más impactantes de la temporada baja y cómo estos jugadores podrían alterar el destino de sus nuevos equipos.

Cooper Flagg - Dallas Mavericks

En febrero, los Dallas Mavericks sorprendieron al mundo del baloncesto cuando traspasaron a su jugador franquicia, Luka Doncic, apenas después de haber llegado a las Finales de la NBA. El resto de la temporada se convirtió en una pesadilla, ya que el escolta Kyrie Irving sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y la principal pieza recibida en el intercambio por Doncic, Anthony Davis, también tuvo dificultades para mantenerse en la cancha.

Tras quedar fuera de los Playoffs, los fanáticos de los Mavs comenzaron a temer que sus peores presagios se hubieran hecho realidad. Sin embargo, en la lotería del Draft de la NBA, Dallas obtuvo la primera selección general a pesar de tener solo un 1.8% de probabilidades. Su elección fue Cooper Flagg, de Duke, un alero todoterreno que hasta ahora ha mostrado ser exactamente el joven fenómeno que muchos cazatalentos esperaban.

Con Irving fuera durante una parte importante de la temporada mientras se recupera de su lesión de ligamento cruzado anterior, Flagg deberá asumir gran parte de las tareas de manejo del balón para que los Mavs vuelvan a meterse en la pelea por los Playoffs, una exigencia considerable para un novato.

Sin embargo, Davis está sano para comenzar la temporada al frente de una rotación interior cargada de talento, y la defensa de Dallas cuenta con la longitud y versatilidad necesarias para frenar a los rivales de la liga. La mayor incógnita será la generación de juego y la anotación en el perímetro. Hasta que Irving regrese para estabilizar al equipo, Flagg y la incorporación de temporada baja D’Angelo Russell intentarán mantener el rumbo de los Mavs.

Las expectativas para los Mavericks son relativamente bajas, pero con buena parte de la experiencia de las Finales de la NBA aún en la plantilla, incluido el entrenador Jason Kidd, no resulta difícil imaginar a Dallas regresando a la élite de la Conferencia Oeste si Flagg logra comenzar a reemplazar la influencia y producción de Doncic antes de lo previsto.

Cameron Johnson - Denver Nuggets

Tras ganar el campeonato de la temporada 2022-23, los Denver Nuggets no han logrado recuperar su éxito en los Playoffs. Hace dos temporadas, cayeron ante los Minnesota Timberwolves en un séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Oeste, y el año pasado fueron eliminados por los Thunder, que terminarían siendo campeones, en otro partido decisivo de las Finales de Conferencia.

Con el mejor jugador del mundo, Nikola Jokic, aún al mando y en su mejor momento, los Nuggets sienten la presión de aprovechar al máximo esta ventana de campeonato. Prueba de ello fue su decisión de despedir a su entrenador y a su gerente general el año pasado, cuando solo quedaban tres partidos en la temporada.

Con el nuevo entrenador David Adelman superando las expectativas en los Playoffs, la nueva directiva de Denver siguió ese impulso en la temporada baja al adquirir al jugador de los Brooklyn Nets, Cameron Johnson, a cambio de Michael Porter Jr., una pieza clave del equipo campeón de 2023.

El intercambio logró dos objetivos. Primero, reforzó la identidad defensiva de los Nuggets, al desprenderse de un jugador considerado algo vulnerable en ese aspecto por otro más versátil en defensa. Segundo, permitió a Denver liberar suficiente dinero para fortalecer su profundidad, incorporando al exjugador de los Nuggets y campeón de 2023, Bruce Brown, al pívot lituano Jonas Valanciunas y al veterano alero Tim Hardaway Jr.

A pesar de estos beneficios, aún está por verse si Johnson y las demás incorporaciones podrán compensar el tiro exterior y la capacidad de rebote de Porter Jr. y devolver a los Nuggets a su forma de campeones.

Kevin Durant - Houston Rockets

Una de las leyendas del baloncesto vestirá nuevos colores esta temporada. De hecho, Kevin Durant ya lo hizo, anotando 23 puntos en su debut con los Rockets, en una derrota 125-124 en doble tiempo extra ante su antiguo equipo, los Thunder.

Durant aportará un impulso muy necesario en la anotación en media cancha para Houston, que fue eliminado en la primera ronda de los Playoffs del año pasado a pesar de haber terminado con el segundo mejor récord del Oeste. La actuación de los Rockets la temporada pasada pareció prematura para muchos en la liga, y con el traspaso de Durant, el gerente general Rafael Stone ha decidido apostar todo.

Sin embargo, malas noticias golpearon a los Rockets cuando el base Fred VanVleet sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior durante la temporada baja, quedando fuera por el resto del año. Durant deberá ayudar a cubrir ese rol de distribución, junto con los jóvenes escoltas Amen Thompson y Reed Sheppard, para maximizar el potencial del equipo en ausencia de VanVleet.

DeAndre Ayton - Los Angeles Lakers



La decepcionante eliminación en primera ronda del año pasado a manos de los Minnesota Timberwolves dejó a Los Angeles Lakers con una misión clara para la temporada baja: hacerse más grandes.

Un año después de adquirir a Luka Doncic en el mencionado intercambio con los Dallas Mavericks, los Lakers buscan ahora reestructurar su plantilla sobre la marcha. Aunque aquel traspaso fue considerado un gran movimiento, la salida de Anthony Davis dejó al equipo sin un pívot de nivel titular. Con Ayton, ahora cuentan con un jugador de gran proyección para ocupar ese rol.

Ayton ha sido prácticamente descartado por sus dos equipos anteriores, y persisten dudas sobre su ética de trabajo. Sin embargo, fue una pieza clave del equipo de los Phoenix Suns que llegó a las Finales de la NBA y que tuvo el mejor récord de la liga la temporada siguiente.

Su talento y sus cualidades físicas nunca han estado en duda, y teóricamente debería rendir al máximo junto a un jugador como Doncic, que atrae a varios defensores. Con un contrato de dos años por el que cobrará 8 millones de dólares por temporada, fue una adquisición de bajo riesgo para los Lakers. Si logra asumir su papel como amenaza en el juego aéreo y ancla defensiva, Doncic, LeBron James y compañía podrían haber encontrado la ganga de la temporada baja.

Mike Brown - New York Knicks



La vacante de entrenador más importante de esta temporada baja se dio en la Gran Manzana. Los New York Knicks, recién salidos de un viaje a las Finales de Conferencia, despidieron a su entrenador Tom Thibodeau tras la temporada más exitosa del milenio para el equipo.

Aunque la decisión fue cuestionada en toda la liga, el nuevo entrenador, Mike Brown, podría ser el cambio de ritmo que los Knicks necesitan.

Thibodeau fue criticado por su reticencia a dar minutos a los jugadores del banquillo y por su ofensiva a veces estancada, aunque fue elogiado como un estratega defensivo excepcional.

Brown, por su parte, ha dirigido a equipos con una amplia variedad de estilos a lo largo de los años, y más recientemente estableció el entonces récord de eficiencia ofensiva en la temporada 2022-23 con los Sacramento Kings. Si logra aportar parte de esa chispa a Nueva York mientras mantiene el ADN defensivo de los Knicks, el equipo se consolidará como un firme contendiente al título.

Kristaps Porzingis - Atlanta Hawks



Uno de los equipos considerados como “sorpresas” de la próxima temporada de la NBA son los Atlanta Hawks. Después de una inesperada aparición en las Finales de la Conferencia Este en 2021, Trae Young y los Hawks han tenido dificultades para recuperar su impulso.

Tras seleccionar en el draft a los prometedores aleros Jalen Johnson y Zaccharie Risacher, y adquirir mediante un intercambio al sólido defensor Dyson Daniels, los Hawks han renovado su plantilla apostando por la longitud y la capacidad atlética. Sin embargo, aún les faltaba algo: tiro exterior.

Kristaps Porzingis podría llenar ese vacío. Con su estatura, capacidad de tiro y experiencia en campeonatos, el pívot letón parece encajar perfectamente en Atlanta, siempre que pueda mantenerse sano. Después de perderse gran parte de los Playoffs en las dos últimas temporadas con los Boston Celtics, pocas dudas quedan sobre su adaptación al nuevo equipo.

Jrue Holiday - Portland Trail Blazers



Otro exjugador de los Celtics podría tener un impacto ganador en un equipo joven. Cuando Jayson Tatum se rompió el tendón de Aquiles durante los Playoffs del año pasado, Boston se enfrentó a una decisión: mantener una plantilla costosa que tendría dificultades para competir sin su mejor jugador o recortar pérdidas y mirar hacia el futuro. Brad Stevens y los Celtics optaron por lo segundo.

El mismo día en que el equipo anunció la salida de Porzingis, también se despidieron de Jrue Holiday, a quien traspasaron a los Portland Trail Blazers a cambio de Anfernee Simons.

Holiday es un jugador hecho para ganar ahora, un movimiento curioso para los Blazers. Sin embargo, tras finalizar la temporada 2024-25 con una nota positiva, Portland ha dado a entender que podría estar más cerca de competir por un puesto en los Playoffs de lo que muchos en la liga creen.

La defensa y la madurez de Holiday podrían ayudar a impulsar a un equipo joven pero atlético como los Trail Blazers hacia el top 10 del Oeste, siempre que otros jugadores jóvenes como Shaedon Sharpe y Deni Avdija continúen progresando.

Brandon Ingram - Toronto Raptors



Los Toronto Raptors incorporarán a un nuevo All-Star en su alineación esta temporada, a pesar de que en realidad fue adquirido a mitad de la campaña 2024-25.

Brandon Ingram fue traspasado a los Raptors desde los New Orleans Pelicans antes del cierre del mercado de fichajes del año pasado. Sin embargo, una lesión persistente lo mantuvo fuera de las canchas durante el resto de la temporada.

Muchos proyectan que los Raptors quedarán fuera de la contienda por los Playoffs en una Conferencia Este debilitada por las lesiones, especialmente después de su decepcionante campaña 2024-25. No obstante, sus propios problemas de lesiones fueron una parte importante de esas dificultades, y comenzar esta temporada con el equipo sano podría impulsar una recuperación.

La incorporación de un ex All-Star a su alineación podría ser el toque final y conducir a una sorprendente remontada en una conferencia donde probablemente haya dos plazas de Playoffs disponibles.

Lonzo Ball - Cleveland Cavaliers

Alguna vez una sensación en la escuela secundaria y en la universidad, Lonzo Ball aún no ha logrado alcanzar ese mismo éxito en la NBA. Sin embargo, es difícil culpar su desempeño en la cancha por su falta de progreso; el verdadero problema han sido sus dificultades para mantenerse saludable.

Cuando juega, Ball es un distribuidor eléctrico, un tirador confiable desde la línea de tres puntos y un defensor molesto, aportando además una estatura de 1.98 metros en la posición de base.

Los Cleveland Cavaliers terminaron la temporada pasada con un récord de 64-18, encabezando la Conferencia Este, pero fueron humillados en las semifinales de conferencia por los Indiana Pacers, que terminarían siendo los campeones del Este.

El equipo dependió en gran medida de sus escoltas de baja estatura, Donovan Mitchell y Darius Garland, lo que generó debilidades en su defensa perimetral. Ball podría ayudar a corregir esas deficiencias y equilibrar al equipo, siempre que logre mantenerse libre de lesiones.

Myles Turner - Milwaukee Bucks

Uno de los movimientos más sorprendentes de la temporada baja fue cuando los Milwaukee Bucks decidieron cortar y extender el contrato del base All-Star Damian Lillard, quien se rompió el tendón de Aquiles durante los Playoffs del año pasado. La decisión, sin precedentes, sorprendió a toda la liga, al igual que la firma que vino después.

Myles Turner venía de una participación en las Finales de la NBA con los Pacers, desempeñándose como ancla defensiva y pívot con capacidad de abrir la cancha. Había pocas dudas de que regresaría a Indiana, pero la trágica e inesperada lesión de Aquiles de Tyrese Haliburton alteró por completo la ecuación.

Cuando los Bucks, con más de 30 millones de dólares en espacio salarial, llamaron a su puerta, Turner respondió, y ahora formará dupla con el habitual candidato al MVP, Giannis Antetokounmpo, en Milwaukee.

Sin embargo, la situación sigue siendo incierta. Antetokounmpo exploró la posibilidad de dejar el equipo durante el verano, y la puerta para su salida sigue entreabierta. Si los Bucks no logran comenzar con buen pie, los rumores de un posible traspaso del astro griego podrían convertirse en una nube negra sobre su temporada.

Al Horford - Golden State Warriors

Otra de las salidas de los Celtics en reconstrucción fue la del veterano pívot dominicano Al Horford. El querido compañero se unió a los Golden State Warriors mientras su larga carrera se acerca a su final.

Horford cumplió 39 años en junio, pero aún demostró ser efectivo como defensor y jugador capaz de abrir la cancha para los Celtics el año pasado.

Los Warriors parecían un contendiente la temporada pasada tras adquirir a Jimmy Butler antes del cierre del mercado de fichajes, para acompañar a Stephen Curry y Draymond Green. Sin embargo, una lesión en el muslo de Curry durante los Playoffs prácticamente puso fin a su temporada.

Con una plantilla envejecida, los Warriors necesitarán que todo salga bien en materia de salud para tener una oportunidad de lograr el quinto título de la NBA para Curry y Green. Lo que sí es seguro es que, cuando Horford esté en cancha, será un excelente complemento para el entrenador Steve Kerr y los Warriors.