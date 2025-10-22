PSG, Arsenal, Inter y Barça sacan el rodillo en Champions

Jugadores del PSG celebran uno de los tantos de su goleada sobre el LeverkusenAP / Cordon Press

Publicado por Víctor Mendoza 22 de octubre, 2025

El vigente campeón París SG, el subcampeón Inter de Milán, y los aspirantes Arsenal y FC Barcelona reivindicaron sus legítimas ambiciones en la Liga Campeones tras sus goleadas respectivas este martes en una tercera jornada fecunda en goles (43 en 9 partidos).

El PSG endosó un 2-7 al Bayer Leverkusen en Alemania, pero no fue ese el único resultado abultado de la noche europea. La misma diferencia de goles se vio el Montjuic, donde el Barça aplastó con un 6-1 a un Olympiacos griego que se quedó con un hombre menos poco después del 2-1 por expulsión del argentino Santiago Hezze.

En lo que se preveía un duelo de gallos, el Arsenal aplastó 4-0 al Atlético de Madrid, el mismo resultado con el que el Inter superó al modesto Union Saint-Gilloise belga. También por cuatro goles de diferencia castigó sorpresivamente el PSV neerlandés a un irreconocible Nápoles (6-2).

Locura goleadora

El fútbol inglés saldó la noche del martes con tres victorias de sus tres equipos en liza. El Newcastle derrotó 3-0 a un Benfica con su casillero de puntos aún en cero, y el Manchester City conquistó Villarreal (0-2).

En Leverkusen, el central ecuatoriano Willian Pacho (7'), Desiré Doué (41' y 45+3'), Khvicha Kvaratskhelia (44'), Nuno Mendes (50'), Ousmane Dembélé (66'), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90') como colofón pusieron los goles del PSG de Luis Enrique, que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

El conjunto parisino lidera provisionalmente el grupo único de Liga de Campeones con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que el Leverkusen queda 26º con dos empates y una derrota.

"Volvemos a querer ganar todo esta temporada. Tenemos confianza del año pasado. Nuestro objetivo es real y auténtico", declaró Luis Enrique, que reconoció que "será difícil".

El rodillo del Arsenal acaba con las ilusiones del Atleti en apenas 15 minutos

También con un inicio perfecto, el Arsenal, que lidera asimismo la Premier League, despachó con cuatro goles en apenas 15 minutos al Atlético de Madrid.

Los brasileños Gabriel (57') y Gabriel Martinelli (64') pusieron el partido de cara para los 'Gunners'. Y en tres minutos (67', 70'), el atacante sueco Viktor Gyokeres anotó dos goles desde el área pequeña.

Por su parte el Atlético de Madrid, que ya perdió en su previa visita a Inglaterra ante el Liverpool el pasado mes de septiembre (3-2), solo suma tres puntos.

'Hat-trick' de Fermín en la goleada del Barça

Otro equipo español, el FC Barcelona, recuperó sensaciones positivas luego de haber perdido en casa a comienzos de octubre ante el PSG. Fermín López se convirtió en el primer jugador español en marcar tres goles en un partido de Champions con el conjunto catalán, 9º con seis puntos.

"Acabamos con buenas sensaciones; ahora, a pensar en El Clásico" contra el Real Madrid en LaLiga, que se disputará el domingo, declaró el canterano culé.

Tan sólo un partido sin goles en toda la jornada

El empate a cero entre Kairat Almaty (33º) y el Pafos (27º) contrastó con la locura goleadora del resto de partidos, pero atestiguó las carencias del equipo kazajo y de su rival chipriota, que tendrán muy complicado clasificar entre los 24 primeros y con ello tener opciones de estar en octavos.