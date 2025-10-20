Azulejos y Marineros se juegan el boleto a la Serie Mundial en un séptimo duelo decisivo

Publicado por Williams Perdomo 20 de octubre, 2025

Los Azulejos de Toronto vencieron el domingo a los Marineros de Seattle por 6x2 y forzaron el séptimo y definitivo juego por un billete a la Serie Mundial con el que ambos equipos llevan décadas soñando.

La Serie de Campeonato de la Liga Americana quedó así empatada 3-3 después de que Seattle desperdiciara este domingo en Toronto una oportunidad de avanzar a la primera Serie Mundial de toda su historia.

Los Azulejos serán de nuevo anfitriones en el decisivo juego de este lunes, que definirá al rival de los Dodgers de Los Ángeles en la final de las Grandes Ligas que arranca el viernes.

Los aficionados canadienses aguardan el regreso al Clásico de Otoño desde 1993, cuando celebraron el segundo de sus dos títulos consecutivos, y este domingo empujaron con fuerza a un equipo propulsado por el estelar Vladimir Guerrero Jr.

El dominicano-canadiense fue otra vez la figura ofensiva de Toronto con su sexto jonrón de estos playoffs, récord de la franquicia, y una carrera en la séptima entrada cuando los Marineros presionaban con dos anotaciones seguidas.

De cara al juego final, el temible bateador recordó una enseñanza de su ilustre padre, el dominicano Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama del béisbol.

Los Dodgers a la espera

Antes de las acciones cruciales de Guerrero Jr., los Azulejos tomaron una amplia ventaja desde temprano aprovechando una noche desafortunada en defensa de Seattle.

La enorme tensión al arranque del juego en el Rogers Centre menguó cuando los locales se avanzaron con dos carreras en la segunda entrada.

Daulton Varsho y Ernie Clamant pasaron por la registradora tras hits de Addison Barger y Isiah Kiner-Falefa.

Los Azulejos seguían copando las bases cuando salió a escena Guerrero Jr. pero su bateo fue atrapado por el venezolano Eugenio Suárez, que compensó un fallo anterior en defensa.

Suárez, héroe del triunfo del viernes con un Grand Slam, y Cal Raleigh, líder de jonrones de la temporada regular, chocaron el domingo con el muro del abridor novato de Toronto Trey Sesavage, de 22 años.

En el tercer inning Barger agrandó la ventaja canadiense con un cuadrangular de dos carreras y en el quinto Guerrero Jr. pegó otro jonrón que adelantaba 5x0 a Toronto.

Del otro lado los Marineros no sacaron ningún botín de tres entradas consecutivas con las bases llenas.

Su ofensiva sólo despertó en la sexta entrada cuando Josh Naylor pegó un jonrón individual.

Los Azulejos retiraron a Sesavage de la lomita y su relevo, Louis Varland, fue recibido con otra carrera del cubano-mexicano Randy Arozarena después de un sencillo de Suárez.

Varland contuvo entonces el avance de Seattle ponchando a J.P. Crawford y Guerrero Jr. aprovechó un error de tiro de Raleigh para convertir la carrera definitiva en el séptimo episodio.