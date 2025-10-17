Los Dodgers acarician la Serie Mundial y los Azulejos empatan su llave

Victoria de los Azulejos sobre los Marineros. 16 de octubre de 2025 Cordon Press .

Publicado por Virginia Martínez 17 de octubre, 2025

(AFP) Los Dodgers de Los Ángeles quedaron a una victoria de regresar a la Serie Mundial al derrotar este jueves a los Cerveceros de Milwaukee 3x1 y tomar una ventaja dominante de 3-0 en la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Azulejos de Toronto, por su parte, igualaron la llave contra los Marineros de Seattle (2-2) al imponerse 8x2 en su visita al T-Mobile Park en la contienda de la Liga Americana.

El campocorto de los Dodgers, Mookie Betts, y el segunda base, Tommy Edman, impulsaron carreras, mientras que el abridor Tyler Glasnow logró ocho ponches en 5.2 entradas frente a 51.251 aficionados en el Dodger Stadium.

"Nuestro equipo ha pasado por todo y nunca pierdo confianza en mis jugadores", dijo el mánager de los angelinos, Dave Roberts.

Para mantener vivas sus esperanzas de llegar a la Serie Mundial, los Cerveceros precisan de una remontada milagrosa en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Solo un equipo, los Medias Rojas de Boston en 2004, ha logrado revertir un déficit de 3-0 en una serie de playoffs de las Grandes Ligas al mejor de siete partidos.

Los Dodgers, que buscan convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos consecutivos de la Serie Mundial, pueden completar una barrida en la llave en el cuarto juego el viernes.

Triple inicial de Ohtani

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, sorprendió al optar por iniciar con Aaron Ashby en el montículo, pero los Dodgers rápidamente pusieron al zurdo bajo presión.

El triple inicial del astro japonés Shohei Ohtani marcó el ritmo, y luego Mookie Betts conectó un doble para poner el marcador 1-0.

Murphy rápidamente retiró a Ashby y lo reemplazó con Jacob Misiorowski.

El novato detuvo el daño para terminar la entrada y los Cerveceros respondieron en la parte alta de la segunda cuando el batazo de Jake Bauers al jardín central permitió que anotara Caleb Durbin.

El avance llegó en la parte baja de la sexta entrada, cuando el receptor de los Dodgers, Will Smith, conectó un sencillo.

Luego, Edman disparó una línea que permitió a Smith anotar y poner a los Dodgers arriba 2-1.

Misiorowski salió después con una línea final de nueve ponches en cinco entradas, con el relevista Abner Uribe tomando el relevo.

La actuación del dominicano en el montículo comenzó mal cuando un intento de pickoff descontrolado en primera base permitió que Freeman anotara el 3-1.

El bullpen de los Dodgers tomó el control con Alex Vesia, Blake Treinen y Anthony Banda apagando a Milwaukee antes de que el as japonés Roki Sasaki consiguiera los últimos tres outs.

"Intento que los fundamentos estén en su punto perfecto para poder controlar mis lanzamientos", comentó Sasaki por medio de un intérprete.

Por si fuera poco para los Cerveceros, el venezolano Jackson Chourio abandonó el partido con molestias musculares que lo venían acusando y que se agravaron en la séptima entrada.

Azulejos igualan cargas

En el duelo que cerró la jornada, los Azulejos se apuntaron una victoria contundente en el terreno de los Marineros.

El lanzador Max Scherzer, de 41 años, solo permitió dos carreras en 5.2 entradas, lo que permitió a Toronto ganar su segundo partido consecutivo e igualar a Seattle.

"Son situaciones en las que hay que ganar sí o sí", declaró Scherzer a Fox Sports. "Hay que darlo todo".

Como sucedió en el tercer juego, los dueños de casa se fueron arriba en el marcador temprano pero una contundente respuesta de los canadienses marcó la diferencia.

El venezolano Andrés Giménez firmó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para darle vuelta al partido.

George Springer conectó su cuarto doble de los playoffs, mientras que el dominicano Vladimir Guerrero disparó su quinto cuadrangular, con lo que llegó a 11 carreras impulsadas en la postemporada.

El quinto juego de la serie se disputará en horario vespertino este viernes en Seattle.