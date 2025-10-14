Marineros y Dodgers toman ventaja en sus Series de Campeonato de la MLB

Una imagen de archivo de Shohei Ohtani y los Dodgers AFP

Publicado por Víctor Mendoza 14 de octubre, 2025

(AFP) Los Marineros de Seattle, con un batazo del dominicano Jorge Polanco, y los Dodgers de Los Ángeles, con el brazo fulminante de Blake Snell, dieron este lunes un golpe de autoridad en sus respectivas Series de Campeonato de las Grandes Ligas.

Los Marineros se impusieron 10x3 sobre los Azulejos de Toronto y toman ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con el dominicano Jorge Polanco como principal figura con un jonrón de tres carreras.

Seattle ha logrado triunfos consecutivos en condición de visitante luego del triunfo 3x1 en el primer partido de la serie.

Polanco, de 32 años, suma su tercer jonrón de la postemporada 2025 y el quinto en su carrera.

"Estamos en un buen momento, especialmente regresando a casa", dijo Polanco. "Gracias a Dios estoy teniendo buenos turnos y espero poder seguir así".

Un jonrón del dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada le dio la ventaja temporal a los Marineros, hasta que sencillos de Nathan Lukes (2) y el mexicano Alejandro Kirk igualaron el marcador.

El momento clave del partido llegó en la parte alta de la quinta entrada cuando Jorge Polanco conectó un batazo directo a la primera fila del jardín central para retomar la ventaja de tres carreras.

"Siempre responde en grandes momentos", destacó el mánager, Dan Wilson. "Ese jonrón de tres carreras fue muy importante para nosotros".

"Siempre espera por el lanzamiento correcto, es difícil retirarlo en estos momentos y ha logrado responder con hombres en base".

El dúo dominicano de Polanco y Rodríguez ha sido protagonista del primer partido con dos jonrones de tres carreras en la historia de la postemporada para Seattle.

En la parte alta de la séptima entrada y posterior a un hit remolcador de J.P. Crawford, el canadiense Josh Naylor conectó un jonrón de dos carreras para poner el partido fuera del alcance de los locales.

Fue una noche de muchos desaciertos para los lanzadores de Toronto que permitieron diez hits y seis bases por bola.

En contraste, el relevo de los Marineros lanzó seis entradas completas en las que permitió un hit, sin carreras.

La serie que se disputa al mejor de siete partidos y que sirve como último escalón antes de llegar a la Serie Mundial, continuará el miércoles en el T-Mobile Park (Seattle).

Dodgers toman ventaja

En el otro juego de la noche, los Dodgers de Los Ángeles se quedaron con el primer partido de la Serie de Campeonato en la Liga Nacional al imponerse 2x1 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Blake Snell se convirtió en la carta de presentación de los campeones defensores al lanzar ocho entradas completas en las que permitió un hit, sin carreras y retiró a diez por la vía del ponche.

Un cuadrangular de Freddie Freeman en la sexta entrada y una base por bolas con las bases llenas de Mookie Betts fueron toda la producción ofensiva necesaria para quedarse con el partido.

Los Cerveceros acortaron distancias con un out de sacrificio del venezolano Jackson Chourio, pero fallaron al impulsar la carrera del empate y sufrieron el último out con las bases llenas.

El segundo partido de la serie se disputará el martes en el American Family Field (Milwaukee).