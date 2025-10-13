NFL: los Chiefs se imponen a los Lions, los Ravens vuelven a caer

Publicado por Víctor Mendoza 13 de octubre, 2025

(AFP) Los Chiefs de Kansas City enderezaron el rumbo con una convincente victoria 30-17 sobre los Lions de Detroit el domingo, mientras los Ravens de Baltimore seguían en caída libre en la NFL.

El mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, lanzó para tres touchdowns y corrió para otro, mientras Kansas City se recuperaba de una sorprendente derrota ante los Jaguars de Jacksonville y rompía la racha de cuatro victorias consecutivas de Detroit.

La noche terminó en una pelea masiva de empujones después de que el safety de los Lions, Brian Branch, golpeara al receptor de los Chiefs, JuJu Smith-Schuster, quien parecía molesto porque Branch había ignorado la oferta de Mahomes de chocar los cinco después del partido.

Eso no impidió que Mahomes saboreara una victoria en la que los Chiefs se parecieron más al equipo que llegó a los últimos tres Super Bowls, ganando dos consecutivos antes de caer ante Philadelphia la temporada pasada.

"Este es un buen equipo de fútbol americano y demostramos lo que podemos hacer", dijo Mahomes. "Hemos ido mejorando cada semana. Los resultados no han sido los deseados, pero es bueno conseguir un triunfo aquí en casa y vamos a tratar de llevar este impulso en el próximo partido".

Mahomes lanzó para 257 yardas, anotando el pase de touchdown número 300 de su carrera cuando conectó con Xavier Worthy en seis yardas para poner a su equipo arriba 6-3.

Detroit respondió con un touchdown, pero Kansas City tomó definitivamente la delantera en una carrera de TD de una yarda de Mahomes, quien más tarde encontró a Marquise Hollywood Brown para dos TD.

Taylor Swift vuelve a las canchas Taylor Swift estuvo en el Arrowhead Stadium para animar al ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, quien atrapó seis pases para un récord de temporada de 78 yardas.

​Fue la primera vez que Swift ha sido captada por las cámaras en un partido desde que ella y Kelce anunciaron su compromiso en agosto.

Victoria de los Rams

No hubo recuperación para los Ravens, que perdieron 17-3 ante los Rams de Los Ángeles para caer a 1-5.

Los Rams se sacudieron un comienzo lento en Baltimore y tomaron el control con un par de touchdowns rápidos en el tercer cuarto. Los Ángeles había frustrado a Baltimore en cuatro intentos de anotar desde menos de cinco yardas para terminar la primera mitad empatados 3-3.

Los de Los Ángeles se adelantaron en el marcador gracias a una carrera de touchdown de Kyren Williams de tres yardas a principios del tercer cuarto y después de que Zay Flowers de Baltimore perdiera el balón, los Rams capitalizaron el ataque con un pase de Matthew Stafford de ocho yardas a Tyler Higbee.

El segundo partido consecutivo de los Ravens sin su mariscal de campo lesionado Lamar Jackson arrojó más dudas sobre sus posibilidades de llegar a la postemporada.

"Somos el tipo de equipo que puede hacerlo", insistió el entrenador de los Ravens, John Harbaugh, quien agregó que el esperado regreso de Jackson tras la semana de descanso del equipo podría ser un factor decisivo.

"Vamos a tener jugadores sanos de vuelta", dijo. "Nuestro quarterback va a estar de vuelta. Eso es muy importante".

Los Bucs derriban a los 49ers

El mariscal de campo de Tampa Bay, Baker Mayfield, llevó a los Buccaneers a una victoria por 30-19 sobre los San Francisco 49ers en una batalla de equipos golpeados.

Tampa Bay, cuyas cuatro victorias anteriores llegaron en anotaciones en el último suspiro, no necesitó ese tipo de heroísmo para mejorar a 5-1.

Mayfield lanzó para 256 yardas y dos touchdowns, revolviéndose para un primer down a finales del tercer cuarto para extender la unidad coronada por un pase de anotación de 45 yardas a un Tez Johnson saltando - el primer TD de la NFL del novato. "Los chicos sólo hacen su trabajo", dijo Mayfield.

Los 49ers, ya sin el quarterback Brock Purdy, el defensive end Nick Bosa y el tight end George Kittle entre otros, perdieron al linebacker Fred Warner para el resto de la temporada con una fea lesión en el tobillo derecho en el primer cuarto. El entrenador Kyle Shanahan dijo después del partido que necesitaría cirugía de final de temporada para reparar un tobillo roto y dislocado.

San Francisco cayó a 4-2, empatado en la NFC Oeste con los Rams y Seattle Seahawks.

Los Seahawks vencieron 20-12 a los Jaguars en Jacksonville, donde el quarterback de Seattle, Sam Darnold, realizó dos pases de touchdown, incluido uno de 61 yardas a Jaxon Smith-Njigba.

Los Indianapolis Colts mejoraron a 5-1 con una victoria en casa 31-27 sobre los Arizona Cardinals, manteniéndose invictos en casa.

La jornada comenzó en Londres, donde los Broncos de Denver atacaron nueve veces al quarterback de los Jets de Nueva York, Justin Fields, y se impusieron por 13-11.