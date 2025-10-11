Las Vegas Aces conquistan su tercer título de la WNBA en cuatro años

A´ja Wilson (Las Vegas Aces), durante un juego de la WNBA Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 11 de octubre, 2025

(AFP) Las Vegas Aces derrotaron este viernes 97-86 a las Phoenix Mercury y se coronaron campeonas de la WNBA por tercera vez desde 2022.

El triunfo del viernes completó una barrida de 4-0 de las Aces en las Finales frente a las Mercury, que tuvieron la baja por lesión de su máxima anotadora, Satou Sabally.

A'ja Wilson, ganadora este año de su cuarto premio MVP, llegó a los 31 puntos pese a una estadística de siete de 21 en tiros de campo.

La pívot estuvo, en cambio, muy acertada desde la línea de tiro libre (17-19) y sumó a su cuenta nueve rebotes, cuatro asistencias, tres tapones y dos robos.

"Entendimos el objetivo y lo que teníamos frente a nosotras", declaró Wilson. "Todo lo que teníamos que hacer era creer unas en las otras".

Antes que la líder de las Aces, ninguna jugadora de la WNBA, ni tampoco de la NBA, había logrado acaparar en una temporada los galardones a la máxima anotadora, a la Mejor Jugadora Defensiva y los MVP de fase regular y de las Finales.

La pívot, de 29 años, fue clave a lo largo de las Finales, especialmente con una canasta a 0,3 segundos del final que dio el triunfo a Las Vegas en el tercer partido.

Los tres títulos de las Aces, los primeros de su historia, sólo tuvieron un paréntesis con el anillo de las New York Liberty el año pasado.

Además de Wilson, el gran artífice de estos éxitos es la presencia de Becky Hammon en el banco.

Hammon asumió el equipo de la capital del juego en 2022 después de haber sido asistente en los San Antonio Spurs de la NBA durante ocho años.