Los Marineros regresan a la ALCS 24 años después; los Dodgers esperan rival en la NLCS

Seattle tendrá en frente a los Azulejos, mientras que los vigentes campeones de la Serie Mundial se enfrentarán a los Cachorros o a los Cerveceros.

Jorge Polanco (Marineros de Seattle), durante un juego de la temporada 2025

Jorge Polanco (Marineros de Seattle), durante un juego de la temporada 2025

Alejandro Baños
Publicado por
Alejandro Baños

En:

Los Marineros de Seattle lograron acceder a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) de las Grandes Ligas (MLB) al deshacerse de los Tigres de Detroit en el cómputo global por 3-2. Vuelven a la serie 24 años después.

Ahora, se medirán a los Azulejos de Toronto, que culminaron su victoria frente a los Yankees de Nueva York (3-1) este jueves.

El jugador dominicano de los Marineros Jorge Polanco sentenció el último duelo frente a los Tigres conectando un sencillo en la decimoquinta entrada.

"Nunca nos rendimos. Seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos. Simplemente, nos mantenemos listos y esperamos el momento. Llegará. Era mi momento", dijo Polanco al término de la serie frente a Detroit.

Por su parte, el manager de los Tigres, A.J. Hinch, lamentó la derrota de su equipo. Aun así, felicitó a sus jugadores por la actuación que realizaron.

"Tuvimos un partido increíble hoy que, desafortunadamente, alguien tenía que perder, y ese alguien éramos nosotros, y duele", afirmó Hinch.

En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), los Dodgers de Los Angeles -vigentes campeones de la Serie Mundial- se medirán a los Cerveceros de Milwaukee o a los Cachorros de Chicago.

