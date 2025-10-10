Los Dodgers eliminan a Filis gracias a un dramático error en undécima entrada

Publicado por Williams Perdomo 10 de octubre, 2025

Aprovechando un error fatal en extra innings, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el jueves 2x1 a los Filis de Filadelfia y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato en las Grandes Ligas.

Un mal lanzamiento del cerrador Orion Kerkering en la undécima entrada, cuando estaba bajo presión con las bases de los Dodgers llenas, puso punto y final a un duelo de extrema igualdad dominado por los lanzadores.

El triunfo le dio la clasificación a los vigentes campeones por un global de 3-1 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers pugnarán por un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva ante los Cerveceros de Milwaukee o los Cachorros de Chicago, que este jueves alargaron la eliminatoria a un quinto y definitivo partido.

Los Cachorros ganaron su segundo duelo seguido por un rotundo 6x0 y colocaron el empate 2-2 global, dejando todo por decidir para el choque del sábado en Milwaukee.

En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto esperan por el vencedor del quinto y último partido del viernes entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit.

Dominio de lanzadores

Un día después de que Toronto eliminara a los Yankees, finalistas de la Serie Mundial, los Dodgers dieron otro paso hacia el bicampeonato dejando en el camino a los Filis, segundo clasificado general en la fase regular.

Los angelinos se habían escapado de Filadelfia con las dos victorias iniciales de la serie pero el miércoles no lograron culminar el pase ante su público frente a unos Filis que gastaron toda su pólvora.

Los abridores del jueves, Tyler Glasnow para los Dodgers y Cristopher Sánchez para Filis, evitaron que se moviera el marcador hasta la séptima entrada.

Sin Glasnow, los Dodgers encajaron la primera carrera en un doble de Nick Castellanos que permitió que el alemán Max Kepler pasara por la registradora.

En la parte baja de la séptima entrada, los locales pusieron en serios problemas al dominicano Sánchez, que fue retirado con dos corredores en circulación.

Su compatriota Jhoan Durán le dio un boleto intencional al japonés Shohei Ohtani y Mookie Betts sacó también base por bolas para que Justin Dean empatara el marcador.

Dave Roberts envió entonces al montículo al novato japonés Rori Sasaki, que sometió a los mejores artilleros de los Filis, incluido Kyle Schwarber, quien el miércoles conectó dos jonrones.

Con la tensión al máximo, el peruano Jesús Luzardo subió a la lomita y ponchó en fila a los grandes bombarderos locales, Ohtani, Betts y Hernández, con nueve strikes en 11 lanzamientos.

Los Dodgers lanzaron su ataque final copando todas las bases en la parte baja de la undécima entrada.

Luzardo fue relevado por Kerkering, con Andy Pages al bate en el último out.

El cubano, que estaba teniendo unos mediocres playoffs, golpeó un rodado en dirección a Kerkering, a quien primero se le escapó la pelota y después falló al enviarla al receptor JT Realmuto mientras Kim anotaba la carrera ganadora en un Dodger Stadium que explotó de felicidad.