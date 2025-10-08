Cristiano Ronaldo, el primer futbolista milmillonario de la historia

Publicado por Alejandro Baños 8 de octubre, 2025

Cristiano Ronaldo y los números están fuertemente relacionados. Primero, porque sus estadísticas deportivas lo catapultan hasta ser uno de los mejores futbolistas de la historia. Segundo, porque su manera de jugar al deporte rey y los goles que ha marcado -y continúa marcando- le ha hecho obtener cuantiosos contratos durante su trayectoria. Y, tercero, porque ha logrado hacer de su imagen un fenómeno mediático que le ha reportado grandes cantidades de ingresos.

Con todo ese dinero que ha ganado tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, añadiendo los negocios que tiene, CR7 se ha convertido en el primer futbolista de la historia en disponer de un patrimonio de más de diez cifras.

Concretamente, el 'imperio' de Cristiano Ronaldo está valorado en más de 1.400 millones de dólares, según informó Bloomberg.

Contratos deportivos, patrocinios y negocios

Principalmente, los ingresos del astro portugués han provenido de sus contratos deportivos. El último, firmado con el Al Nassr de Arabia Saudí el 1 de enero de 2023, le hizo ingresar 200 millones de dólares por temporada, hasta el 30 de junio de 2025 -en total, 500 millones de dólares-. En esa fecha, ambas partes decidieron extender su vínculo dos temporadas más a cambio de 400 millones de dólares.

Durante el resto de su trayectoria, también percibió sustanciosos contratos con equipos como el Manchester United, el Real Madrid o la Juventus.

Ajeno a al ámbito deportivo, Cristiano Ronaldo ha firmado contratos de patrocinio con importantes marcas de diferentes sectores, tales como Nike, Louis Vuitton, TAG Heuer o Herbalife. A ello se añaden los ingresos que le reportan sus negocios, como las clínicas de implante de pelo o la cadena de hoteles que posee.