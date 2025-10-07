La NBA regresa a China... seis años después

Presentación de los partidos de la NBA que se disputarán en China en 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 7 de octubre, 2025

Tras seis años de ruptura institucional debido a una polémica de ámbito político, la NBA y China vuelven a unir sus caminos: este viernes y este domingo se volverán a enfrentar dos franquicias de la mejor liga de baloncesto del mundo en territorio chino.

Concretamente, los Brooklyn Nets y los Phoenix Suns medirán fuerzas en el The Venetian Arena, estadio ubicado en la ciudad de Macao. Serán dos partidos correspondientes a la fase de pretemporada de la NBA.

Desde 2004 hasta 2019 se disputaron 28 juegos de pretemporada de la NBA en China. Aquel año, el gigante asiático decidió romper acuerdos comerciales y de patrocinio con la NBA después de que Daryl Morey, por entonces director general de los Houston Rockets, publicase un comentario a favor de las manifestaciones prodemocráticas en Hong Kong.

Numerosos directivos de la NBA respaldaron a Morey, lo que aumentó las tensiones y provocó que el régimen comunista tomase la decisión de eliminar cualquier acuerdo con la mejor liga de baloncesto del mundo.

Ahora, años después de aquella polémica, China y la NBA determinaron que era momento de retomar relaciones, principalmente por la popularidad de la liga en el país. En 2024, se firmó el regreso de los partidos a las televisiones chinas y se pactó que se volviesen a disputar enfrentamientos en el gigante asiático.