La UEFA recula y da luz verde a que el FC Barcelona-Villarreal se dispute en Miami

Publicado por Alejandro Baños 6 de octubre, 2025

La UEFA finalmente dio su visto bueno a que el partido entre el FC Barcelona y el Villarreal de LaLiga (máxima competición del fútbol español) se dispute fuera de España. Concretamente, se jugará en Miami (Florida) el 20 de diciembre, a pesar de que en un principio el organismo europeo no estaba del todo conforme con el desplazamiento del enfrentamiento.

A través de un comunicado reportado por AFP, el comité ejecutivo de la UEFA reitera, no obstante, "su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero" y se compromete a contribuir "a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA" para establecer reglas estrictas en este sentido

Además del duelo entre el FC Barcelona y el Villarreal, el partido entre el AC Milan y el Como 1907 de la Serie A (primera liga de Italia) se celebrará en Perth (Australia) en febrero de 2026.

La UEFA explicó este lunes que "el marco reglamentario pertinente de la FIFA -actualmente en proceso de revisión- no es lo suficientemente claro ni detallado" para permitirle decidir de otra manera.

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse como un precedente", señaló la UEFA.

"Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y asegurarnos de que el fútbol permanezca arraigado en su entorno de origen", prometió Ceferin, citado en el comunicado.