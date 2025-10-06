Voz media US Voz.us
La UEFA recula y da luz verde a que el FC Barcelona-Villarreal se dispute en Miami

El organismo europeo también aprobó que el AC Milan-Como 1907 de la Serie A (Italia) se celebre en Perth (Australia) en 2026.

Lamine Yamal (FC Barcelona), frente al Villarreal

Lamine Yamal (FC Barcelona), frente al Villarreal

Alejandro Baños
Publicado por
Alejandro Baños

La UEFA finalmente dio su visto bueno a que el partido entre el FC Barcelona y el Villarreal de LaLiga (máxima competición del fútbol español) se dispute fuera de España. Concretamente, se jugará en Miami (Florida) el 20 de diciembre, a pesar de que en un principio el organismo europeo no estaba del todo conforme con el desplazamiento del enfrentamiento.

A través de un comunicado reportado por AFP, el comité ejecutivo de la UEFA reitera, no obstante, "su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero" y se compromete a contribuir "a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA" para establecer reglas estrictas en este sentido

Además del duelo entre el FC Barcelona y el Villarreal, el partido entre el AC Milan y el Como 1907 de la Serie A (primera liga de Italia) se celebrará en Perth (Australia) en febrero de 2026.

La UEFA explicó este lunes que "el marco reglamentario pertinente de la FIFA -actualmente en proceso de revisión- no es lo suficientemente claro ni detallado" para permitirle decidir de otra manera.

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse como un precedente", señaló la UEFA.

"Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y asegurarnos de que el fútbol permanezca arraigado en su entorno de origen", prometió Ceferin, citado en el comunicado.

