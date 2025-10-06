El dominicano Vladimir Guerrero Jr. ilumina Toronto con un Grand Slam y pone a los Yankees contra las cuerdas

Publicado por Víctor Mendoza 6 de octubre, 2025

Los Azulejos de Toronto extendieron este domingo la ventaja a 2-0 en la Serie Divisional de Grandes Ligas al imponerse 13x7 sobre los Yankees de Nueva York, con una soberbia actuación del dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un Grand Slam.

Después de la victoria 10x1 en el primer juego de la serie, los canadienses quedaron a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato.

Guerrero Jr., de 26 años, lideró el ataque de los Azulejos con un Grand Slam en la parte baja de la cuarta entrada, un hecho que sucede por primera vez en postemporada en la historia de la franquicia.

Una colorida celebración del primera base terminó con una ovación de los 44.764 aficionados que se dieron cita en el Rogers Centre de Toronto.

En sus dos primeros partidos en la postemporada 2025, Guerrero Jr. cuenta con dos jonrones, seis carreras impulsadas y batea para un promedio de .667.

Poco pudieron hacer los Yankees ante un Toronto que se mostró arrollador y que luego de cinco entradas ya tenía una ventaja de 12x0.

Toronto terminó el partido con 15 imparables, de los cuales cinco fueron cuadrangulares, incluidos dos de Daulton Varsho.

El complemento perfecto fue el lanzador Trey Yesavage, quien brilló desde la lomita con 5.1 entradas en las que no permitió carreras y retiró a 11 por la vía del ponche.

Por los Yankees, Aaron Judge conectó dos imparables e impulsó una carrera, mientras que Cody Bellinger disparó su primer cuadrangular de la postemporada.

La serie continuará el martes cuando los Yankees reciban la visita de los Azulejos en el Yankee Stadium con la obligación de ganar, pues una victoria de Toronto dejaría en el camino a los Bombarderos de Bronx.

En el segundo juego de la Serie Divisional, un imparable del dominicano Julio Rodríguez en la parte baja de la octava entrada les dio la victoria 3x2 a los Marineros de Seattle sobre los Tigres de Detroit.

Marineros igualan la serie frente a los Tigres



Es la primera victoria de Seattle en condición de local en los Playoffs desde el 2001, después de caer en el primer partido por un parcial de 3x2.

El dominicano Jorge Polanco conectó un par de cuadrangulares solitarios que parecían marcar el camino a la victoria hasta que Detroit igualó los cartones en la parte alta del octavo episodio.

Polanco, de 32 años, disputa por quinta ocasión en su carrera la postemporada en Grandes Ligas.

Con la serie en un empate 1-1, el tercer juego se disputará el martes en el Comerica Park (Detroit).