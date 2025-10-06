Broncos dominan el cuarto período y terminan con el invicto de Philadelphia en la NFL

Publicado por Virginia Martínez 6 de octubre, 2025

Los Denver Broncos (3-2) anotaron 18 puntos sin respuesta en el cuarto período para imponerse 21-17 sobre los campeones Philadelphia Eagles (4-1) este domingo, en juego de la temporada regular de la NFL, en una jornada de un touchdown y 242 yardas para Bo Nix.

Nix, quien fue seleccionado en el draft del 2024 y disputa su segunda temporada en la NFL, completó 24 de 39 pases en uno de los triunfos más importantes de su carrera al terminar con el invicto de Philadelphia.

Luego de intercambiar goles de campo en el primer período, Philadelphia tomó una ventaja de 14 puntos con touchdowns de Dallas Goedert y Saquon Barkley.

Barkley, de 28 años y ganador del premio al Jugador Ofensivo en el 2024, sumó su cuarto touchdown de la temporada y el primero por la vía aérea.

La victoria de los Broncos se construyó desde el esfuerzo colectivo, primero con un touchdown de dos yardas por el juego terrestre de J.K. Dobbins, luego una recepción de 11 yardas de Evan Engram y finalmente un gol de campo de 36 yardas de Will Lutz.

Todo esto, deteniendo a un Jalen Hurts que completó 23 de 38 pases para 280 yardas y dos touchdowns.

Dallas propina a Jets quinta derrota

Los Dallas Cowboys continuaron la agonía de los New York Jets y se impusieron 37-22 mejorando su récord a dos triunfos, dos derrotas y un empate.

Dak Prescott tuvo una jornada estelar con 237 yardas y cuatro touchdowns, fallando en 11 de sus 29 lanzamientos.

El ala cerrada, Jake Fergusson, sumó dos touchdowns llevando su total a tres en la temporada y diez en su carrera en la NFL.

Los Jets sufrieron su quinta derrota consecutiva en un cotejo en el que estuvieron abajo hasta por 27 puntos en los minutos finales del tercer período.

Por otra parte, los Miami Dolphins perdieron una ventaja de 17 puntos y cayeron 27-24 frente a los Carolina Panthers que suman triunfos consecutivos en casa.

El cuadro de Carolina del Norte se impuso 236-17 sobre Miami en yardas terrestres, una estadística que expone el trabajo defensivo del equipo de Mike McDaniel.

Rico Dowdle fue la figura de Carolina con 206 yardas y un touchdown en 23 acarreos.

El joven sensación Jayden Daniels volvió a la acción después de una semana de ausencia por lesión en la victoria 27-10 de los Washington Commanders sobre Los Angeles Chargers.

Daniels, nombrado Novato del Año en el 2024, completó 231 yardas y un touchdown.

Sin embargo, la figura del partido fue el corredor Jacory Croskey-Merritt quien anotó dos touchdowns luego de 111 yardas en 14 acarreos.

El venezolano Andy Borregales sella triunfo de Patriots sobre Bills



En otra de las grandes sorpresas de la quinta semana, los New England Patriots derrotaron 23-20 a los Buffalo Bills con una estelar actuación del pateador venezolano, Andy Borregales.

Borregales, de 22 años y nacido en Caracas, Venezuela, conectó tres goles de campo, ninguno más importante que el de 52 yardas con 15 segundos en el reloj para definir el partido.

Maye, en su segunda temporada en la NFL, conectó 22 de sus 30 pases para 273 yardas.

Los Bills se mantienen en la primera posición de la división Este en la Conferencia Americana con un juego de diferencia sobre New England.