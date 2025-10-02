Champions League: el PSG derrota in extremis al Barcelona y el Man City no logra asaltar Mónaco

Publicado por Alejandro Baños 2 de octubre, 2025

El vigente campeón de la máxima competición del fútbol europeo, el Paris Saint-Germain, logró una importantísima victoria a domicilio, con remontada incluida, frente al FC Barcelona (1-2). Un partido en el que ambos contendientes dieron un recital y dieron razones para ser considerados como dos de los grandes favoritos a conquistar esta edición de la UEFA Champions League.

El duelo comenzó de la mejor manera posible para los locales. En el minuto 19, Ferran Torres (1-0) mandó la pelota al fondo del arco francés tras aprovechar una gran asistencia de Marcus Rashford.

Sin embargo, la alegría azulgrana apenas duró 19 minutos. Cuando el crono señalaba el minuto 38, Senny Mayulu (1-1) recibió un pase de Nuno Mendes que le dejó delante de Wojciech Szczesny. El joven centrocampista francés no perdonó y puso el empate en el marcador.

Tras muchos minutos de ocasiones para ambos equipos, la desigualada llegó en los últimos compases del duelo. En el minuto 90, Achraf Hakimi avanzó rápidamente por la banda derecha y puso un centro raso al área para que Gonçalo Ramos (1-2) batiese al arquero azulgrana y certificase el triunfo del PSG.

Al término del partido, el director técnico del PSG, Luis Enrique Martínez, se deshizo en elogios hacia su plantel. "Hay pocos equipos que tengan una identidad tan clara como nosotros. Somos candidatos a ganar la Champions League, pero la competición real empieza en las eliminatorias", señaló.

Por su parte, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció al equipo francés como claro vencedor del encuentro, al mismo tiempo que aplaudió la actuación de sus jugadores. "Hemos jugado a nuestro máximo nivel, pero cuando juegas con uno de los mejores equipos es difícil. El PSG se ha merecido la victoria", dijo.

En la próxima jornada, el FC Barcelona recibirá al Olympiacos FC, mientras que el PSG viajará a Alemania para enfrentarse al Bayer Leverkusen. Los franceses suman seis de seis puntos posibles y los españoles tres.

El City se estrella en Mónaco, el Borussia arrasa y el Arsenal no cede

Los dos goles anotados por Erling Haaland no fueron suficientes. El Manchester City tropezó en la segunda jornada de la Champions League 2025/2026 frente a un AS Monaco que consiguió rescatar un valioso empate en su estadio (2-2).

El delantero noruego (0-1) adelantó a los citizens en el marcador en el minuto 15, pero, 180 segundos después, Jordan Teze (1-1) puso la igualdad en el marcador. Antes de marcharse al descanso, Haaland (1-2) volvió a adelantar al Man City. La victoria del equipo dirigido por Pep Guardiola se frustró en el minuto 90, cuando Eric Dier (2-2) logró salvar al equipo monegasco de la derrota.

El duelo con más goles (5) se vivió en Alemania. El Borussia Dortmund pasó por encima del Athletic Club (4-1) en un duelo en el que los germanos fueron claramente superiores. Por otra parte, el Arsenal FC derrotó al Olympiacos (2-0) con una excelente actuación de Gabriel Martinelli, autor del primer tanto de los gunners.