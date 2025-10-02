MLB: los Dodgers avanzan en los playoffs y los Yankees fuerzan el desempate ante Boston

Mookie Betts (Dodgers de Los Angeles) batea frente a los Rojos de Cincinnati Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 2 de octubre, 2025

(AFP) Los Dodgers de Los Ángeles vencieron este miércoles 8x4 a los Rojos de Cincinnati y superaron la ronda de comodín de los playoffs de Grandes Ligas.

Los Dodgers fueron los primeros en superar la ronda con dos triunfos en casa ante Cincinnati.

A partir del sábado, los vigentes campeones protagonizarán una explosiva serie divisional de la Liga Nacional frente a los Filis de Filadelfia, otro candidato al título.

Para finiquitar a los Rojos, los Dodgers se apoyaron en una formidable apertura de Yoshinobu Yamamoto.

El lanzador japonés contuvo a Cincinnati a lo largo de seis entradas en las que ponchó a ocho rivales y permitió cuatro hits en 113 lanzamientos, la cifra más alta de su carrera.

El dominio de Yamamoto recompuso a los Dodgers tras un error de Teóscar Hernández en la primera entrada.

Al dominicano se le escapó del guante un batazo de Austin Hays en una secuencia que acabó costándole dos carreras a los Dodgers.

Con Yamamoto imponiendo ya su ley, los locales voltearon la pizarra con hits de Betts, el puertorriqueño Kiké Hernández y el venezolano Miguel Rojas.

Con los locales en ventaja 3x2, el japonés volvió a sacar a los Dodgers de un monumental apuro en la parte alta de la sexta entrada.

Los Rojos llenaron las bases sin outs, pero Yamamoto se mantuvo firme, ponchó a la joya dominicana Elly De la Cruz y salió del lío sin ceder carreras.

Los campeones le hicieron pagar la concesión a Cincinnati con cuatro anotaciones en ese mismo sexto inning, comenzando por un imparable de Shohei Ohtani que empujó la carrera de Kike Hernández.

Betts conectó otro de sus cuatro hits para impulsar a Ben Rortvedt y Teóscar Hernández se sacó la espina de su error con un doble que remolcó dos carreras.

Como en el primer juego, el bullpen metió en problemas a los Dodgers en el octavo episodio, permitiendo que Cincinnati llenara de nuevo las bases, pero Alex Vesia logró dos ponches con los que escapó de la situación sin daños.

Chisholm Jr. salva a los Yankees

En Nueva York, los Yankees evitaron casi en el último momento una dolorosa eliminación al vencer 4x3 a sus archirrivales de los Medias Rojas de Boston.

Un jonrón de dos carreras de Ben Rice avanzó a los locales en la entrada inicial, pero los visitantes reaccionaron de la mano de Trevor Story, que primero remolcó dos carreras y después pegó un jonrón que colocaba el empate 3x3.

Con la temporada de los Yankees en el alambre llegó la anotación ganadora de Jazz Chisholm Jr. en la octava entrada.

Austin Wells envió un sencillo al muro del jardín derecho y el bahameño voló desde primera base hasta lanzarse al plato, adelantándose al tiro para el receptor venezolano Carlos Narváez.

Los Guardianes muerden a los Tigres

En Cleveland, los Guardianes vencieron 6x1 a los Tigres en un juego mucho más ajustado de lo que indica el marcador.

El partido llegó empatado a una carrera a la octava entrada, en la que el venezolano Brayan Rocchio desatascó el duelo en favor de los locales con un jonrón de 116 metros que abrió un inning de cinco anotaciones.

Machado sentencia para San Diego

En Chicago, los Padres también sortearon un temprano adiós con un sólido triunfo 3x0 ante los Cachorros.

El dominicano Fernando Tatís Jr. abrió la pizarra en la entrada inicial, robando la tercera base y pasando después por la registradora.

A los Padres les bastó con otro zarpazo en el quinto inning, en un cuadrangular del dominicano-estadounidense Manny Machado que remolcó otra carrera de Tatís Jr.

Los visitantes defendieron el botín con un trabajo excepcional de su bullpen, especialmente de Mason Miller.

El relevista le lanzó una recta a Carson Kelly en el séptimo inning a 104.5 millas por hora (168,2 km/h), el lanzamiento más rápido en playoffs desde que empezaron los registros de Statcast en 2015.