NFL: el estadio Metropolitano será la sede de los Miami Dolphins en Madrid

Publicado por Carlos Dominguez 1 de octubre, 2025

Los Miami Dolphins han escogido el estadio Metropolitano, sede del Atlético de Madrid, como centro operativo durante su estancia en la capital española, con motivo del partido que disputarán contra los Washington Commanders el 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.

Aparte de representar un acontecimiento muy esperado por los fans de fútbol americano en Europa, el evento significa la llegada de una industria multimillonaria a España.

De acuerdo informó el diario Vozpópuli, el Real Madrid tenía preparado que el evento de la NFL se llevara a cabo en torno al Santiago Bernabéu. Sin embargo, el Atlético de Madrid logró conseguir que los Dolphins entrenen durante toda la semana previa al partido en su estadio y que ofrezcan sus ruedas de prensa desde allí. También se espera que la tienda oficial del Metropolitano venda productos de los Dolphins.

Una ocasión de oro para la selección rojiblanca

Esta es una oportunidad muy atractiva para el Atlético de Madrid, ya que, se estima que el club español recibirá varios millones de dólares por ceder su estadio al equipo de Miami.

Aparte de las cuantiosas sumas de dinero por dejar entrenar a los Dolphins, el apoyo logístico que la NFL normalmente ofrece a los clubes anfitriones también será de gran importancia para la escuadra de los colchoneros.

Durante el primer partido de la NFL, celebrado en Múnich el año pasado, la liga asumió el coste de reemplazar el césped del Allianz Arena. Este gesto es una evidencia del nivel de inversión y apoyo que esta organización deportiva ofrece cuando lleva sus eventos a estadios internacionales.