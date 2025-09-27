MLB: los Mets se arriman a la eliminación, los Red Sox aseguran su primera calificación en años

Publicado por Virginia Martínez 27 de septiembre, 2025

Los Marlins de Miami superaron este viernes a los Mets de Nueva York por 6x2, dejándolos fuera de los puestos de playoffs con sólo dos jornadas por disputar.

El equipo que lidera el dominicano Juan Soto fue desbancado del tercer cupo de comodín de la Liga Nacional por los Rojos de Cincinnati, que derrotaron 3x1 a los ya clasificados Cerveceros de Milwaukee, según AFP.

Los Mets, que ya no dependen de sí mismos para avanzar a la postemporada, dejaron escapar una ventaja inicial de 2x0 en el loanDepot park de Miami.

La novena de Queens tomó esa distancia en la primera entrada con un jonrón del puertorriqueño Francisco Lindor y una anotación de Soto tras un doble de la otra figura del equipo, Pete Alonso. Los visitantes fueron después arrollados en un explosivo quinto inning de seis carreras de los Marlins, otro equipo ya eliminado.

Un triple del dominicano Heriberto Hernández, que impulsó anotaciones de Griffin Conine y Troy Johnston, abrió la puerta de la remontada local, culminada con un jonrón de dos carreras de Connor Norby. Soto terminó el juego con dos hits en sus cuatro turnos al bate para el equipo que dirige el venezolano Carlos Mendoza.

Otros resultados de la jornada: los Rojos, los Bombarderos...

La caída de los Mets fue aprovechada a la perfección por Cincinnati con su triunfo en Milwaukee, al cual el dominicano Miguel Andújar aportó dos hits, una carrera impulsada y otra anotada.

Rojos y Mets tienen ahora un mismo balance de 82 victorias y 78 derrotas, pero Cincinnati tiene ventaja en el criterio de desempate en caso de que terminen con el mismo registro en el cierre de la fase regular del domingo.

Una eliminación prematura sería un enorme fiasco para unos Mets que dieron el gran golpe al inicio de temporada al hacerse con Soto, el agente libre más codiciado, entregándole un contrato de 765 millones de dólares por 15 años.

Aaron Judge, la estrella de los Bombarderos del Bronx, conectó su cuadrangular número 52 de la temporada y se mantiene en el cuarto lugar de los máximos artilleros de Las Mayores, una lista liderada por los 60 de Cal Raleigh (Seattle).

En otra actuación destacada del viernes, el mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón, su decimotercero del curso, en su vuelta a la actividad tras la lesión de muñeca que lo apartó de la competición casi dos meses.

A pesar del batazo de Aranda, y de otro cuadrangular del dominicano Junior Caminero, los Rays de Tampa Bay cayeron ante los poderosos Azulejos de Toronto por 4x2.