MLS: Messi firma otro doblete en el triunfo de Miami y es el líder goleador de la liga

Leo Messi, durante un partido de la MLS con el Inter Miami AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 21 de septiembre, 2025

(AFP) Lionel Messi convirtió un espectacular doblete de goles este sábado en el triunfo del Inter Miami 3-2 ante el DC United, con el que se situó como máximo artillero de la temporada de la liga norteamericana (MLS).

El astro argentino, que suma 22 tantos en 22 jornadas disputadas, brindó una nueva exhibición a su público de Fort Lauderdale en un triunfo que deja al Inter a un paso de clasificar a los playoffs.

El Inter subió un escalón hasta la quinta plaza de la Conferencia Este, con 52 puntos, pero tendrá que esperar para asegurar su plaza en las eliminatorias.

Para sellar el boleto este mismo sábado, Miami necesitaba sacar un mejor resultado que el New York Red Bulls, que se lo impidió al vencer 2-0 al Montreal CF.

La escuadra de Mascherano, en cualquier caso, sigue teniendo opciones incluso de terminar en el primer lugar del Este por segundo año seguido ya que se encuentra a ocho puntos del líder, Philadelphia Union, con tres partidos menos.

Acaba racha histórica de Charlotte

En otros resultados de la jornada 35, el New York City FC aseguró su boleto a la postemporada con un triunfo 2-0 ante el Charlotte FC, que se quedó sin fijar un nuevo récord de victorias seguidas.

El costarricense Alonso Martínez fue el goleador neoyorquino con dos tantos de penalti en los minutos 11 y 58.

Con este tropiezo en el Yankee Stadium, el Charlotte vio rota su racha de nueve victorias consecutivas.

Charlotte compartirá así el récord de triunfos seguidos en la liga norteamericana con el Seattle Sounders, que también encadenó nueve en 2018.

El FC Cincinnati deja en el terreno a los Galaxy

La jornada también dejó la eliminación matemática de Los Angeles Galaxy, el vigente campeón de la MLS.

La franquicia angelina certificó su debacle con una derrota en casa 3-2 ante el FC Cincinnati, que estuvo impulsado por un doblete del brasileño Brenner.

El Galaxy, que no contó por lesión en toda la campaña con su líder, el español Riqui Puig, es último del Oeste con 21 puntos.