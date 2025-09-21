MLB: Cal Raleigh y el dominicano José Ramírez fijan nuevas marcas en las Grandes Ligas

Mitch Haniger es recibido por sus compañeros de equipo. AFP.

Publicado por Carlos Dominguez 21 de septiembre, 2025

(AFP) El estadounidense Cal Raleigh, el máximo bombardero de esta temporada en las Grandes Ligas, y el dominicano José Ramírez lograron este sábado nuevos récords para los Marineros de Seattle y los Guardianes de Cleveland.

Ramírez se convirtió en el primer pelotero de los Guardianes en encadenar tres campañas con al menos 30 jonrones y 30 bases robadas.

J-Ram, de 33 años, alcanzó la marca con un cuadrangular solitario en la entrada inicial de la paliza 6x0 en la cancha de los Mellizos de Minnesota.

El tercera base llegó así a 30 jonrones en esta temporada, en la que también acumula 40 bases robadas.

La estrella de los Guardianes ya había terminado el año pasado con 39 cuadrangulares y 41 robos. De esta forma es apenas el cuarto pelotero en la historia de las Grandes Ligas con múltiples campañas de 30/40, después de Bobby Bonds (cuatro veces), Barry Bonds (2) y el también dominicano Alfonso Soriano (2).

"Estoy muy orgulloso y contento de que me comparen con esos jugadores, porque son algunos de los mejores del deporte", declaró Ramírez, que siempre ha pertenecido a los Guardianes desde su llegada a Las Mayores en 2013.

Tras el jonrón del dominicano, los Guardianes siguieron bombardeando a los Mellizos con otros cuatro cuadrangulares, dos de ellos a cargo del estadounidense Bo Naylor.

El joven receptor está encendido con 12 carreras remolcadas en los últimos cinco partidos.

Cleveland sumó su noveno triunfo al hilo y se colocó en la cuarta posición de comodines de la Liga Americana, a una victoria de Houston y Boston.

Grand Slam de Jeremy Peña

En Houston, los Marineros de Seattle derrotaron 6x4 a los Astros con el jonrón número 57 del año del estadounidense Cal Raleigh.

El receptor se erigió así en el líder de cuadrangulares de Seattle dejando atrás los 56 que conectó Ken Griffey Jr. en las temporadas de 1997 y 1998.

Tras el batazo de Raleigh, Seattle llegó a estar 6x0 arriba antes de que un Grand Slam del dominicano Jeremy Peña acercara a los Astros a dos carreras en la séptima entrada.

Raleigh, de 28 años, lidera también la clasificación del curso en Las Mayores.

Los Dodgers se imponen ante los Gigantes

Su principal perseguidor, el japonés Shohei Ohtani, pegó su jonrón 53 del curso en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles 7x5 ante los Gigantes de San Francisco.

Los Yankees le dan una paliza a los Orioles

Otro hito de la jornada lo logró el veterano Giancarlo Stanton al batear el cuadrangular número 450 de su carrera en la paliza de los Yankees de Nueva York 6x1 en la cancha de los Orioles de Baltimore.

Mets caen ante los Nacionales

En Nueva York, los Nacionales de Washington vencieron 5x3 en extra innings a los Mets de Juan Soto.

La estrella dominicana mantuvo las esperanzas de los locales en el Citi Field de Queens al alargar el duelo con un sencillo providencial en la novena entrada.

El imparable de Soto impulsó una carrera de su compatriota Jose Siri que colocó el empate 3x3.

Los Nacionales, sin embargo, se llevaron el triunfo en el undécimo episodio con un cuadrangular de dos carreras de Daylen Lile.

Los pupilos del mánager venezolano Miguel Cairo acabaron así con una racha de cinco derrotas seguidas.

Los Bravos dejan en el terreno a los Tigres de Detroit

En su turno, los Bravos de Atlanta sumaron su séptimo triunfo seguido al batir 6x5 a los Tigres de Detroit impulsados por dos jonrones del californiano Nacho Álvarez Jr.

El venezolano Ronald Acuña Jr., figura de Atlanta, consiguió una carrera y dos bases por bolas en sus tres turnos al bate.

Su compatriota Gleyber Torres pegó tres hits que no remolcaron carrera para los Tigres, que han perdido ocho de sus últimos diez encuentros.