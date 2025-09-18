Messi alcanza un acuerdo con el Inter Miami para renovar su contrato

Leo Messi, durante un partido de la MLS con el Inter Miami AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 18 de septiembre, 2025

(AFP) El Inter Miami y Lionel Messi acordaron renovar el contrato del astro argentino, lo que garantizaría que siga en activo durante la disputa del Mundial de 2026, según indicó a AFP una fuente cercana al club.

La renovación podría ser por varios años y significaría que el vigente campeón del mundo y ex estrella del Barça terminará su carrera en la MLS.

Ya se pusieron en marcha los preparativos para el anuncio oficial, que se producirá dentro de las próximas dos semanas, indicó esta fuente a AFP la noche del miércoles.

Messi, de 38 años, había dado los primeros indicios de la posible extensión de su contrato en una entrevista posterior al encuentro del mes de septiembre por la eliminatoria mundialista ante Venezuela.

"Nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón", dijo Messi al referirse a su futuro y una posible participación en la Copa del Mundo, que Estados Unidos va a coorganizar.

"Terminamos la temporada a fin de año y luego me toca hacer una pretemporada, veremos cómo me voy sintiendo, espero hacer una buena pretemporada", añadió Messi, campeón del mundo con Argentina en Catar-2022.

Con ocho partidos por disputar, el Inter Miami se ubica en la sexta posición de la Conferencia Este con 49 puntos y está en plena lucha por el Supporters' Shield, el reconocimiento al mejor equipo de la temporada regular.

Messi ha consolidado su candidatura para revalidar el premio al Jugador Más Valioso de la MLS con 20 goles en 21 partidos, convirtiéndose en apenas el quinto jugador en anotar 20 goles en temporadas consecutivas.

La temporada 2025 para el Inter Miami deja hasta ahora una primera participación en semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF, una brillante participación en el Mundial de Clubes donde se ubicaron entre los 16 mejores y una final de Leagues Cup.