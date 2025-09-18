El Bayern y Harry Kane brillan y se cobran viejas deudas ante el Chelsea

Publicado por Víctor Mendoza 17 de septiembre, 2025

Goleador por partida doble ante el Chelsea (3-1), Harry Kane y su Bayern de Múnich se cobraron viejas deudas ante los Blues este miércoles en la primera fecha de la Champions League.

Porque Kane las tuvo de todos los colores con sus vecinos londinenses durante sus más de diez años defendiendo la camiseta del Tottenham, con la moneda cayendo más a menudo de cruz que de cara.

Y el Chelsea se había llevado la Champions en 2012 tras ganar una final de ingrato recuerdo para el Bayern en su propio estadio.

Ante el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes en julio, el Bayern se enfrentaba a priori a uno de sus rivales más complicados de la primera fase, junto a los desplazamientos a Londres ante el Arsenal y a París ante el PSG.

Pero el capitán de la selección inglesa había avisado el martes: "Jugar contra rivales ingleses me motiva para jugar mejor".

El vigente campeón y actual líder de la Bundesliga se puso por delante con un gol en propia puerta del defensa sierraleonés Trevoh Chalobah en el minuto 20 tras centro de Michael Olise, y aumentó la ventaja seis minutos después cuando Kane convirtió un penal cometido por el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Números que asustan

El Chelsea de Enzo Maresca no bajó los brazos y en el minuto 29, en una rápida contra vertebrada por Cole Palmer, el propio volante inglés se encargó de devolver la emoción al partido con un remate de primeras desde dentro del área.

Pero volvió a aparecer Kane. La presión alta de los hombres de Vincent Kompany derivó en un robo de balón, que llegó al delantero, que orientó el cuerpo dentro del área y envió raso ajustado al palo largo (63) para sentenciar el partido y ratificar que el Bayern debe ser tenido muy en cuenta en esta Champions.

Fueron para el inglés de 33 años sus goles 41 y 42 en 58 partidos en Liga de Campeones. Con los colores bávaros suma 95 goles en 102 apariciones.

"Fue una actuación excelente contra un equipo realmente bueno. Antes del partido hablamos de que íbamos a jugar contra los campeones del Mundial de Clubes, y que teníamos que estar activados desde el principio, y así fue", declaró Kane.

"Quedan siete partidos más"

En su Allianz Arena, el Bayern no pierde un partido de la fase de grupos de la Champions desde diciembre de 2013, ante el Manchester City (3-2).

Este miércoles, ante 75.000 espectadores, los muniqueses encadenaron un 35º partido sin perder (33 victorias y dos empates) en la primera fase de la competición europea.

El entrenador del Chelsea, por su parte, lamentó los "errores" que cometieron sus dirigidos, pero se mostró confiado en que puedan "construir algo especial a partir de esta derrota".

"Quedan siete partidos más y muchos puntos por conseguir", avisó Maresca.