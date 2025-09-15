Dennis Schröder lleva a Alemania a conquistar el Eurobasket 2025

Publicado por Alejandro Baños 15 de septiembre, 2025

Alemania, vigente campeón de la Copa Mundial de Baloncesto, conquistó el Eurobasket 2025 tras derrotar a Turquía por 88-83 en la final, disputada en Riga (Letonia).

Es la segunda corona europea que consiguen los germanos en su historia, tras la lograda en 1993, edición en la que ejercieron como anfitriones del evento.

Dennis Schröder, base de los Sacramento Kings, fue la estrella del duelo, registrando 16 puntos y 12 asistencias. Fue designado mejor jugador del Eurobasket 2025.

"Estoy realmente orgulloso de cada uno de nosotros, mantuvimos la calma, en los altos y en los bajos, ganar el Mundial y el Eurobasket es realmente enorme", dijo Schröder, capitán de los alemanes, al término de la final.

Por su parte, el alero de los Orlando Magic Franz Wagner dejó su huella en la final con 18 puntos. El máximo anotador del combinado nacional alemán fue Isaac Bonga (20 puntos).

Turquía, que ha cuajado una actuación sobresaliente en este Eurobasket 2025, se quedó muy cerca de lograr su primera medalla europea. Su capitán y jugador de los Houston Rockets, Alperen Sengün, fue el máximo anotador de la final, con 28 puntos.

En el duelo para el tercer y cuarto puesto, Grecia se impuso a Finlandia por 92-88. Los hombres liderados por la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, cierran su participación con la medalla de bronce.

La próxima edición del Eurobaasket se disputará en cuatro países -España, Estonia, Grecia y Eslovenia, en 2029.