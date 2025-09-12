Mundial de Atletismo Tokio 2025: todos contra EEUU por el reinado de la velocidad

Publicado por Víctor Mendoza 12 de septiembre, 2025

(AFP) Sin demora, las estrellas de la velocidad estarán ya en la pista en los 100 metros masculino y femeninos el sábado, primer día del Mundial de Atletismo, donde Estados Unidos tratará de repetir su gran balance de hace dos años en Budapest.

Las series darán arranque a la batalla, antes de que el domingo tengan lugar las semifinales y las finales, tanto en hombres como mujeres, para coronar a los más rápidos del planeta.

Noah Lyles fue la estrella total en el Mundial de 2023 en la capital húngara, llevándose el triplete masculino de oros en los 100, 200 y 4x100 metros, el mismo que acostumbraba a llevarse en los grandes eventos el mítico Usain Bolt.

En los Juegos Olímpicos de París del año pasado, Lyles triunfó también en la prueba reina de los 100 metros, antes de que caer enfermo del covid-19 le mermara físicamente y le relegara al bronce en los 200 metros.

Thompson y Seville, al acecho

Los jamaicanos Kishane Thompson y Oblique Seville se presentan como los grandes candidatos a desbancarle en la línea recta, con permiso del estadounidense Kenny Bednarek.

Desde su oro olímpico del año pasado, Lyles ha ganado en las citas de la Liga de Diamante que ha disputado en los 200 metros, pero no así en los 100 metros, donde en las semanas previas a Tokio cayó una vez ante Thompson (Chorzow) y dos contra Seville (Londres y Lausana).

"En cada carrera estoy mejor. Se trata de pulir los detalles, especialmente mi salida, pensando en el Mundial de Tokio", dijo Lyles, manteniendo la calma, tras la derrota de Lausana.

Thompson llega como el hombre más rápido de la actual temporada, con un mejor crono en 2025 de 9 segundos y 75 centésimas, mientras que Lyles apenas ha podido ser hasta el momento el duodécimo mejor del año (9.90).

"Kishane y Oblique han demostrado esta temporada que lo están haciendo realmente bien", afirmó Bolt el jueves en un acto con la prensa en Tokio.

"Pueden ser primero y segundo por lo que han mostrado este año. Están en forma y corriendo tiempos muy rápidos. Todo dependerá ahora de la ejecución", estimó.

Jefferson-Wooden vs Alfred, por fin

Una de las novedades de este Mundial es que las finales de los 100 metros de hombres y mujeres tienen lugar el mismo día y no en veladas separadas como en anteriores ocasiones.

En la categoría femenina de los 100 metros se producirá por fin el esperado duelo entre la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden y la campeona olímpica santalucense Julien Alfred.

Esa última ha tenido una temporada al aire libre discreta pero a finales de agosto ganó confianza, llevándose el título de la temporada en la Liga de Diamante, en ausencia de Jefferson-Wooden.

Ganadora del bronce olímpico de 100 metros en 2024, la estadounidense ha progresado mucho este año y ha ganado las nueve pruebas que ha disputado en esa distancia, dominando incluso el año con un gran tiempo de 10.65, que le convierte en la quinta velocista más rápida de la historia.

"El plan es conseguir el oro en Tokio. Sueño con ello después de un año tan exitoso", admitió la atleta de Carolina del Sur a finales de agosto tras ganar la reunión de Bruselas.

El enigma Sha'Carri Richardson

La defensora del título mundial en los 100 metros es otra estadounidense, Sha'Carri Richardson, que no ha tenido precisamente su mejor año, lo que le hace llegar más como outsider que como favorita.

También suscita interrogantes el rendimiento de la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, leyenda viva del atletismo que a sus 38 años se prepara para retirarse después del Mundial.

Antes de ello quiere aumentar su impresionante cosecha de 16 medallas en Mundiales, 10 de ellas de oro, entre todas las distancias en las que ha participado.