El Estadio Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid, albergará la final de la UEFA Champions League en 2027

Publicado por Alejandro Baños 11 de septiembre, 2025

La UEFA designó el Estadio Metropolitano (España), hogar del Atlético de Madrid, como sede de la final de la UEFA Champions League 2026/2027.

Tras la reunión de su comité ejecutivo celebrada en Tirana (Albania), la UEFA oficializó la designación del Estadio Metropolitano para la final de la UEFA Champions League de la próxima temporada.

Será la segunda vez que el Estadio Metropolitano acoja la final de la UEFA Champions League. La primera fue en la temporada 2018/2019: en aquella ocasión, el Liverpool FC alzó la Orejona tras derrotar por 0-2 al Tottenham Hotspur.

Esta temporada, el duelo por el título de la máxima competición del fútbol europeo a escala de equipos se disputará en el Puskás Aréna (Budapest, Hungría).