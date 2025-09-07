Jokic se estrella con Serbia: Finlandia elimina a la favorita en el Eurobásket

Publicado por Israel Duro 7 de septiembre, 2025

Nikola Jokic no fue suficiente para evitar la debacle serbia en el Eurobásket. La favorita indiscutible para alzar el título fue sorprendida y eliminada en octavos por Finlandia (92-86), este sábado en Riga.

A pesar de otra gran actuación de su estrella, los serbios fueron superados por Finlandia, protagonista de un partido de altísimo nivel. Los bálticos se enfrentarán en cuartos a Georgia o Francia, que jugarán el domingo (12h15 GMT).

La eliminación del equipo de Jokic es la gran sorpresa de este Eurobasket, en el que era considerado el gran favorito. Un estatus ganado por la presencia de Jokic, considerado uno de los mejores jugadores del mundo y autor de otra actuación individual de alto nivel: 33 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias.

Pero del otro lado el equipo liderado por el interior de los Utah Jazz, Lauri Markkanen, uno de los héroes de la noche (29 puntos, 8 rebotes, tres asistencias), resistió tras un magnífico partido, concluido con temple ante una subcampeona mundial impotente.

Resultados del sábado

Turquía - Suecia 85 - 79

Alemania - Portugal 85 - 58

Lituania - Letonia 88 - 79

Finlandia - Serbia 92 - 86