La bielorrusa Aryna Sabalenka derrota en dos sets a Amanda Anisimova y obtiene el título del US Open

Publicado por Sabrina Martin 6 de septiembre, 2025

La bielorrusa Aryna Sabalenka hizo historia este sábado al conquistar su cuarto campeonato de Grand Slam y revalidar su corona en el US Open. La jugadora de 27 años derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova en dos sets corridos, 6-3 y 7-6, convirtiéndose en la primera mujer en más de una década en defender con éxito este torneo, logro que no se veía desde Serena Williams en 2014.

Una celebración entre lágrimas

Al asegurar el punto final, Sabalenka cayó de rodillas y rompió en llanto en medio de la cancha. Poco después, reconoció en entrevista que el triunfo resumía años de esfuerzo y dificultades. También destacó la conexión que ha construido con el público neoyorquino, al que agradeció por el ambiente único que la ha acompañado en sus participaciones.

Palabras de apoyo para Anisimova

La final tuvo también un componente humano. Tras el abrazo en la red, Sabalenka dedicó unas palabras de aliento a Anisimova, reconociendo su nivel y recordándole que su talento la llevará a conquistar un título importante en el futuro. La estadounidense, de 23 años y residente de Florida, se quedó a las puertas de su primer gran campeonato, en una temporada que la ha visto combinar momentos brillantes con duros tropiezos.