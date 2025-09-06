NFL: los Chargers dominan a los Chiefs en un juego disputado en Brasil

Duelo entre los Chargers y los Chiefs en Sao Paulo (Brasil) AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 6 de septiembre, 2025

(AFP) Los Angeles Chargers vencieron 27-21 este viernes a Kansas City Chiefs en juego de la NFL disputado en Brasil, ante la mirada de personalidades como el futbolista Neymar y el tres veces campeón mundial de surf Gabriel Medina.

Es la segunda temporada consecutiva en la que la NFL tiene como escenario de un partido el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo.

"La atmósfera fue tremenda", dijo en conferencia de prensa Jim Harbaugh, coach de los Chargers, tras una cita que congregó a más de 47.000 brasileños.

"El público estuvo genial, apasionado, se me puso la piel de gallina al momento de los himnos", expresó a su vez el entrenador de Kansas City, Andy Reid.

Fue una fiesta, sin embargo, en la que no pudieron celebrar los Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce, en su punto de partida en una campaña en la que buscan recuperar la supremacía perdida en la NFL, tras caer en el último Super Bowl con los Philadelphia Eagles.

Habían conquistado el preciado trofeo en los dos cursos anteriores.

Justamente los Eagles, un año atrás, vencieron 34-29 a los Green Bay Packers en Sao Paulo, en el que fue el primer juego de la NFL llevado a cabo en Sudamérica.

Las NFL disputará esta temporada siete juegos en ciudades fuera de Estados Unidos, en Dublín, Londres, Berlín y Madrid, además de Sao Paulo. Melbourne se sumará en 2026.