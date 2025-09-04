Mundial de Boxeo: el equipo francés femenino, excluido por no entregar a tiempo los resultados de los tests de género

Publicado por Alejandro Baños 4 de septiembre, 2025

El equipo francés de boxeo femenino fue excluido del Mundial de Boxeo -organizado por World Boxing y que se disputa en Liverpool (Reino Unido) del 4 al 14 de septiembre- tras no entregar a tiempo los resultados de los tests de género que se exigían para participar.

Nada más conocer la decisión de World Boxing, la Federación Francesa de Boxeo (FF Boxe) emitió un comunicado, calificando la exclusión de su equipo femenino del Mundial de Boxeo de "injusta".

"¡El equipo francés de boxeo femenino privado injustamente del campeonato mundial! Con asombro e indignación, la dirección de la selección francesa se enteró este miércoles por la noche que las boxeadoras francesas no podrían participar en el primer campeonato mundial organizado por World Boxing", señaló la FF Boxe.

Para competir, World Boxing exigía que las integrantes de todas las federaciones se sometiesen a un test de género antes de participar en el Mundial.

En Francia, dichas pruebas están prohibidas -según la FF Boxe-, por lo que sus deportistas tenían que esperar a desplazarse a Reino Unido para realizárselas.

Al llegar a Reino Unido, las deportistas se sometieron a los tests, pero los resultados no fueron emitidos a tiempo, quedando excluidas del Mundial de Boxeo.

El equipo estaba compuesto por Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy y Maëlys Richol.

Tras la polémica vivida en los Juegos Olímpicos de París 2024 por la participación de la argelina Imane Khelif y taiwanesa Lin Yu-ting en la categoría femenina, pese a que ninguna de las dos pudieron demostrar que son mujeres de nacimiento.