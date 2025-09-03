US Open: Djokovic resiste ante Fritz y se cita con Alcaraz en semifinales

Publicado por Alejandro Baños 3 de septiembre, 2025

Novak Djokovic es incombustible. A sus 38 años, el serbio, uno de los mejores tenistas de la historia, disputará la semifinal de Grand Slam número 53 de su carrera tras vencer en los cuartos de final del US Open 2025.

Este martes, Djokovic logró mantener intactas sus opciones de conquistar su 25º Grand Slam tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz en cuatro sets (6-3, 7-5, 3-6 y 6-4), en un partido que estuvo "increíblemente igualado", tal y como reconoció el serbio.

"Ha sido un partido increíblemente igualado", dijo Djokovic al término del duelo, después de salvar 11 de las 13 pelotas de break de Fritz.

"Durante la mayor parte del segundo y tercer set, él jugó mejor. En este tipo de partidos, unos pocos puntos deciden al ganador", añadió Nole, quien tuvo al público en su contra, ya que visiblemente se posicionó a favor del estadounidense.

Alcaraz, su próximo rival

Djokovic tiene, entre ceja y ceja, alzar el título del US Open 2025 y, así, conquistar su 25º Grand Slam, algo que ningún tenista, sea hombre o mujer, ha logrado en la historia. Para ello, tendría que vencer en semifinales y, posteriormente, en la final.

En la penúltima ronda del torneo le espera uno de los mejores tenistas del momento y el que, hasta la fecha, ha realizado la mejor actuación en este US Open: Carlos Alcaraz. El español y número dos del ranking ATP -que no ha cedido ni un solo set en el torneo- accedió tras derrotar, sin pasar grandes apuros, al checo Jiri Lehecka en cuartos de final.

Antes de ese esperado enfrentamiento, Djokovic analizó a su rival y no dudó en afirmar que luchará a capa y espada cada punto para lograr su objetivo.

"No va a ser más fácil, eso se lo aseguro. Los próximos días son claves para luchar en cinco sets si es necesario. Sé que necesitaré mi mejor tenis, pero estoy dispuesto a enfrentar el desafío", señaló Djokovic. "Definitivamente, no saldré con una bandera blanca a la cancha. Estoy en otra semifinal de Grand Slam, tengo otra oportunidad y espero estar en forma y jugar lo suficientemente bien como para mantenerme al nivel de Carlos. En ese caso cualquiera puede ganar".

A su favor están las estadísticas. En el histórico, Djokovic y Alcaraz se han enfrentado en ocho ocasiones, con cinco victorias para el tenista serbio. La última vez que se vieron sobre la pista fue en enero, en los cuartos de final del Open de Australia. Nole ganó.

Sabalenka avanza sin jugar

En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA, accedió a las semifinales del US Open 2025 sin tener que disputar los cuartos de final. Su rival en esta ronda, la checa Marketa Vondrousova, se retiró antes de que comenzase el partido.

La tenista bielorrusa se medirá ahora a la estadounidense Jessica Pegula, número cuatro del ranking WTA.