Un mercado de fichajes desorbitado... con la Premier League desatada

Publicado por Alejandro Baños 2 de septiembre, 2025

El 1 de julio es una fecha marcada en rojo en el calendario del fútbol europeo. No por ser crítica, sino porque es el inicio del periodo de fichajes, uno de los momentos que más interés genera entre todos aquellos que forman parte del deporte rey, incluidos los aficionados. Todos los equipos buscan reforzarse con nuevos jugadores antes del comienzo de la nueva temporada, tratando de hallar la manera de mejorar sus planteles, de potenciar cada una de las posiciones en el terreno de juego para no tener defectos en el juego.

La última ventana, que ha concluido este 1 de septiembre, no ha dejado un sabor amargo a nadie: los equipos europeos se han gastado desorbitadas cantidades, miles de millones de dólares en contratar nuevos futbolistas para que les ayuden a alcanzar sus objetivos. Hay una liga en concreto -y que es habitual- que ha sido la gran agitadora de este mercado de fichajes; tanto que sus equipos han batido el récord de gasto de la competición.

La Premier League arrasa: más de 4.000 millones de dólares

Esa competición que ha sido la gran protagonista de este último mercado de fichajes es la Premier League. Los equipos ingleses, de nuevo, vuelven a ser los mayores 'derrochadores' del fútbol europeo. Su actividad desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre ha sido tal que han batido su récord de gasto bruto durante un solo periodo de traspasos, según reportó la consultora Deloitte: en total, han destinado en contratar futbolistas más de 4.000 millones de dólares.

Una cifra que implica que los equipos de la Premier League llevan tres periodos de fichajes estivales consecutivos -entre el 1 de julio y el 1 de septiembre- destinando más de 2.600 millones de dólares en contratar nuevos futbolistas para sus planteles.

"El tercer verano consecutivo en cuatro años en el que se bate el récord de gasto de la Premier League envía una señal clara de que, a pesar de la moderación del gasto en el resto del continente, los clubes no tienen intención de reducir su inversión en el producto que se ve sobre el terreno de juego. Con más equipos ingleses que nunca disputando competiciones europeas -más que cualquier otra liga de Europa-, los clubes de la Premier League buscan atraer a los mejores talentos y consolidar aún más la liga como la más competitiva del fútbol mundial", dijo Tim Bridge, socio principal de Deloitte Sports Business Group.

El Liverpool, el que más ha invertido en fichajes

Entre los 20 equipos que disputan la Premier League, el que más ha gastado durante este periodo de fichajes es el Liverpool. Pese a triunfar la pasada temporada y personarse en esta como los vigentes campeones de la competición inglesa, los reds han tomado la decisión de reforzarse y destinar alrededor de 560 millones de dólares con el objetivo de mantener el trono y tratar de ganar la UEFA Champions League, según recoge el sitio web especializado Transfermarkt.

Entre sus operaciones destaca la de Alexander Isak. El Liverpool ha pagado en torno a 170 millones de dólares al Newcastle por hacerse con los servicios del delantero sueco, siendo el traspaso más caro de este periodo de fichajes del fútbol europeo y el tercer traspaso más alto -en términos económicos- de la historia. También han llegado al club otros futbolistas como el mediocentro alemán Florian Wirtz (procedente del Bayer Leverkusen a cambio de unos 145 millones de dólares) o el delantero francés Hugo Ekitiké (por el que ha pagado 110 millones de dólares al Eintracht).

Varios de los equipos que rivalizarán esta temporada con el Liverpool y que buscarán arrebatarle el trono inglés también han gastado ingentes cantidades de dinero en reforzar sus planteles. Uno de ellos es el Chelsea, un equipo que acostumbra a ser uno de los grandes agitadores de cada periodo de fichajes. Los blues han desembolsado unos 380 millones de dólares en futbolistas como el delantero brasileño Joao Pedro (en torno a 75 millones de dólares, procedente del Brighton) o el extremo británico Jamie Gittens (llega del Borussia Dortmund a cambio de 65 millones de dólares). Eso sí, han ingresado más (387 millones de dólares) de lo que han gastado, terminando con un balance positivo en sus cuentas.

Otro que no ha escatimado en gastos es el Manchester City, que busca volver a la cima del fútbol inglés y europeo tras una temporada para el olvido. Para ello, el equipo dirigido por Pep Guardiola ha desembolsado alrededor de 240 millones de dólares, trayendo a su disciplina a futbolistas como el mediocentro neerlandés Tijjani Reijnders (por el que ha pagado al AC Milan unos 64 millones de dólares) o el portero italiano Gianluigi Donnarumma (35 millones de dólares, procedente del Paris Saint-Germain).

Al gran desembolso inglés también incluye los gastos en fichajes de otros equipos como el Arsenal (342 millones de dólares), el Newcastle (336 millones de dólares), el Nottingham Forest (276 millones de dólares) y el Tottenham (244 millones de dólares). El Manchester United, para revertir la complicada situación deportiva que vive desde hace unos años, ha destinado 292 millones de dólares en nuevos futbolistas, como, por ejemplo, el delantero esloveno Benjamin Sesko (90 millones de dólares, aterrizado desde el RB Leipzig) o el extremo camerunés Bryan Mbeumo (procedente del Brentford por 87 millones de dólares).

El Atlético de Madrid y el Real Madrid lideran el gasto español

Lejos del gasto de los equipos ingleses queda el desembolso de otros equipos importantes del continente europeo. Por ejemplo, en LaLiga, los 20 clubes españoles que disputan la competición han destinado alrededor de 796 millones de dólares, tal y como informa Transfermarkt. Es decir, una quinta parte menos que la Premier League.

El Atlético de Madrid ha sido el que más ha gastado. En total, el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone ha destinado en torno a 205 millones de dólares, siendo el mediocentro español Alex Baena el fichaje más caro de la entidad rojiblanca (llegó desde el Villarreal a cambio de 49 millones de dólares). El defensa eslovaco David Hancko (30 millones de dólares) o el mediocentro estadounidense Johnny Cardoso (28 millones de dólares) son otras de sus incorporaciones durante este último periodo.

Su máximo rival, el Real Madrid, es el segundo equipo español que más ha desembolsado: 195 millones de dólares, aproximadamente. Tras una temporada lejos de su mejor versión, el club más laureado de Europa ha cambiado de entrenador (el español Xabi Alonso se ha hecho cargo del equipo, reemplazando al italiano Carlo Ancelotti) para volver a lo más alto. Además, ha incorporado a nuevos futbolistas, como el defensa inglés Tren Alexander-Arnold (llega del Liverpool por 11 millones de dólares) o el extremo argentino Franco Mastantuono (ha pagado al River Plate 52 millones de dólares), además de los defensas españoles Dean Huijsen (73 millones de dólares) y Álvaro Carreras (58 millones de dólares).

Por su parte, el FC Barcelona -vigente campeón de LaLiga- únicamente ha gastado unos 33 millones de dólares en fichajes. El arquero español Joan García (que llega desde el RCD Espanyol por 29 millones de dólares) y el extremo inglés Marcus Rashford (cedido por el Manchester United) son dos de las nuevas incorporaciones del equipo azulgrana.

Otros equipos españoles que han estado activos durante este periodo de fichajes han sido el Villarreal (119 millones de dólares) y el Real Betis (72 millones de dólares).

El AC Milan y la Juventus quieren recuperar su estatus

En Italia, los 20 equipos que conforman la Serie A han gastado un total de 1.369 millones de dólares en nuevos jugadores, tal y como detalla Transfermarkt. Aproximadamente un tercio menos que la Premier League.

Dos de los equipos con más historia y respetados del fútbol italiano, el AC Milan y la Juventus, son los que más han gastado. Ambos buscan recuperar el estatus que han perdido en las últimas temporadas Los rossoneri han desembolsado unos 190 millones de dólares en futbolistas como el delantero francés Christopher Nkunku (ha pagado al Chelsea 43 millones de dólares) o el mediocentro italiano Samuele Ricci (que llega desde el Torino a cambio de 27 millones de dólares). Por su parte, los bianconeri han destinado en torno a 159 millones de dólares en jugadores como el extremo portugués Francisco Conceicao (procedente del Porto por 37 millones de dólares).

El vigente campeón de la Serie A, el SCC Napoli, ha comprado nuevos futbolistas por valor de 134 millones de dólares. Han aterrizado futbolistas con el lateral español Miguel Gutiérrez (procedente del Girona por 21 millones de dólares) y el extremo neerlandés Noa Lang (fichado del PSV Eindhoven por 29 millones de dólares).

Por su parte, el Inter de Milan ha invertido unos 108 millones de dólares para intentar conquistar la Serie A, título que estuvo muy cerca de conseguir la pasada temporada. A sus filas han llegado futbolistas como el extremo brasileño Luis Henrique (por 27 millones de dólares, llegado desde el Olympique de Marseille) o el defensa suizo Manuel Akanji (cedido por el Manchester City).

El Atalanta (147 millones de dólares), el Como 1907 (124 millones de dólares) y la Fiorentina (106 millones de dólares) son los otros tres equipos de la Serie A que han destinado en fichajes más de 100 millones de dólares.

El Bayern y el PSG gastan, pero no los que más de sus respectivas ligas

El listado de las cinco grandes ligas europeas lo cierran Alemania y Francia. En la Bundesliga, los equipos han gastado 996 millones de dólares, según reporta Transfermarkt. El Bayern de Munich, equipo más laureado de la competición, ha destinado 104 millones de dólares a fichar nuevos futbolistas, como el extremo colombiano Luis Díaz (procedente del Liverpool a cambio de 81 millones de dólares).

Entre los alemanes, el más derrochador ha sido el Bayer Leverkusen (230 millones de dólares), que ha tenido que recomponerse de las cuantiosas bajas que ha sufrido dentro de su plantel. El RB Leipzig (158 millones de dólares) y el Borussia Dortmund (116 millones de dólares) tampoco han escatimado en gastos.

Por último, los equipos que conforman la Ligue 1 han destinado en fichajes 770 millones de dólares, de acuerdo a los datos ofrecidos por Transfermarkt. Su vigente campeón -y también campeón de la UEFA Champions League-, el Paris Saint-Germain, quiere repetir el éxito de la temporada pasada. Para ello, ha gastado 120 millones de dólares en futbolistas como el portero francés Lucas Chevalier (exjugador del Lille, fichado por 47 millones de dólares) o el defensa ucraniano Ilya Zabarny (procedente del Bournemouth a cambio de 73 millones de dólares).

EL RC Strasbourg ha desembolsado 149 millones de dólares, el que más dentro de la nómina de equipos de la Ligue 1, mientras que el Olympique de Marseille ha fichado jugadores por valor de 112 millones de dólares.