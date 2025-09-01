US Open: Djokovic y Alcaraz acceden a cuartos de final por la vía rápida

Djokovic, durante su partido frente a Struff en el US Open 2025 Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 1 de septiembre, 2025

Dos de los grandes favoritos a conquistar el US Open, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, lograron avanzar a cuartos de final en la última jornada del último Grand Slam de la temporada tras deshacerse de sus rivales sin ceder ni un solo set.

El tenista serbio, de 38 años, no pasó grandes apuros en su último partido y barrió a Jan-Lennard Struff en tres sets (6-3, 6-3 y 6-2), manteniendo intactas sus aspiraciones por lograr su vigésimo quinto Grand Slam. Djokovic se mostró contento con el juego que desplegó frente al alemán sobre la pista del Arthur Ashe Stadium.

"La forma en que jugué esta noche me da mucho ánimo. Fue la mejor actuación del torneo hasta ahora", dijo Nole al término del duelo frente a Struff.

En la siguiente ronda le espera el único estadounidense que queda en pie en el US Open, Taylor Fritz, quien derrotó al checo Tomas Machac en tres mangas (6-4, 6-3 y 6-3).

Alcaraz, ante su "mejor momento mentalmente"

Por su parte, Alcaraz tampoco sufrió en Nueva York frente al francés Arthur Rinderknech, al que derrotó sin perder ningún set (7-6, 6-3 y 6-4).

El tenista español, de 22 años, aseguró que está ante su "mejor momento mentalmente", estado de ánimo que le lleva a pensar que puede conquistar su segundo US Open y su sexto Grand Slam.

Ahora, Alcaraz se medirá, en cuartos de final, al checo Jiri Lehecka, que accedió a la siguiente ronda tras superar al francés Adrian Mannarino en cuatro sets (7-6, 6-4, 2-6 y 6-2).

Sabalenka, implacable en el US Open

En el cuadro femenino, la número uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka, continúa sin ceder un solo set en esta edición del US Open. La bielorrusa, de 27 años, no tuvo piedad de la española Cristina Bucsa, a quien derrotó contundentemente en dos mangas (6-1 y 6-4).

En la siguiente ronda, Sabalenka se medirá a la checa Marketa Vondrousova, quien eliminó, contra pronóstico, a la kazaja Elena Rybakina. La estadounidense Jessica Pegula sigue en el torneo tras superar a su compatriota Ann Li.