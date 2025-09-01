Seattle Sounders golea a Inter Miami y se proclama campeón de la Leagues Cup

Publicado por Alejandro Baños 1 de septiembre, 2025

El Seattle Sounders se proclamó campeón de la Leagues Cup 2025 ante su afición en el Lumen Field tras derrotar con contundencia al Inter Miami de Lionel Messi por 3-0 en la final.

Osaze De Rosario adelantó a los Sounders en la primera mitad del partido. En el minuto 26, el delantero estadounidense remató con la cabeza un centro precedido por una buena jugada colectiva de los campeones de la Leagues Cup (1-0).

Los otros dos goles llegaron en los últimos compases. Tras ser superiores durante gran parte de los 90 minutos, los Sounders pusieron distancia en el marcador en el minuto 84. El salvadoreño Alex Roldán no perdonó desde el punto de penalti (2-0), dejando a las Garzas contra las cuerdas.

En el minuto 89, el mediocentro estadounidense Paul Rothrock aprovechó un error defensivo del Inter Miami para sentenciar el duelo (3-0) y dar a los Sounders la primera Leagues Cup de su historia.

Tras el término del partido, el director técnico de los Sounders, Brian Schmetzer, destacó la labor colectiva de su roster para alzarse con el título.

"Ellos tienen jugadores talentosos e increíbles, que pudieron haber anotado un par de goles, pero nuestro colectivo y nuestra inteligencia nos ayudaron a mantener la compostura en todo momento", dijo. "Tal vez no tenemos los nombres más populares (...), pero sí son jugadores muy talentosos dentro de un colectivo, y eso una vez más nos dio la ventaja".

Por su parte, el director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, consideró que el resultado no reflejó lo acontecido sobre el terreno de juego, creyendo que su equipo mereció más.

"Lamentablemente, recibimos un gol en el primer tiempo y creo que en el segundo mejoramos muchísimo, de hecho dominamos y tuvimos ocasiones para empatar. El resultado termina siendo demasiado abultado porque el partido fue mucho más parejo", señaló. "No me gusta encontrar excusas. Perdimos. Tuvimos oportunidades de anotar, y solo puedo decir felicidades a Seattle por ser los campeones".

Al final del duelo, varios jugadores de ambos equipos -entre los que se encontraban Luis Suárez y Sergio Busquets, los dos del Inter Miami- se vieron involucrados en una monumental riña que empañó el espectáculo ofrecido.

Con este triunfo, los Sounders se hace con su primera Leagues Cup, sucediendo al Columbus Crew en el listado de ganadores.