Dominicano Juan Soto llega a 32 jonrones en triunfo de Mets sobre Bravos

Juan Soto contra los Bravos de Atlanta.Captura de pantalla / Fox Deportes

Publicado por Víctor Mendoza 23 de agosto, 2025

(AFP) Los Mets de Nueva York derrotaron 12x7 a los Bravos de Atlanta este viernes, con el jonrón 32 del dominicano Juan Soto, en una jornada de Grandes Ligas con triunfos destacados de los Cerveceros de Milwaukee, los Padres de San Diego y los Medias Rojas de Boston.

Con un batacazo al jardín izquierdo en el séptimo episodio, el dominicano sumó otra noche estelar. Cuatro veces seleccionado al Juego de las Estrellas de la Major League Beisbol (MLB), Soto terminó con una línea de dos carreras anotadas, tres hits, cuatro carreras impulsadas y dos bases por bola.

Los Metropolitanos fueron implacables frente al lanzador Joey Wentz quien permitió nueve hits y seis carreras en 3.1 entradas.

La nota positiva para Atlanta estuvo a cargo del venezolano Ronald Acuña Jr. quien conectó su decimoquinto cuadrangular del 2025.

En otro resultado, los Astros de Houston se impusieron 10x7 sobre los Orioles de Baltimore con un jonrón de tres carreras del dominicano Jeremy Peña.

“La gran diferencia ha sido nuestra energía, es contagiosa”, dijo Peña al finalizar el partido. “Es un excelente triunfo, batallamos y logramos salir con la victoria”.

El dominicano Bryan Abreu logró su segundo salvamento de la temporada y el décimo de su carrera luego de 304 partidos en las Grandes Ligas.

Medias Rojas se imponen a Yankees

Los Piratas de Pittsburgh blanquearon 9x0 a los Rockies de Colorado con jonrón incluido del dominicano Alexander Canario.

Canario, de 25 años, disputa la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas en la que ha disputado 66 partidos con cuatro jonrones y 15 carreras impulsadas.

Los Piratas tuvieron una noche exitosa desde la lomita al limitar a los Rockies a tres imparables.

Colorado sufre su derrota 92 de la temporada y queda a ocho de sufrir 100 tropiezos por tercera temporada consecutiva.

En tanto, los Medias Rojas de Boston se impusieron 1x0 sobre los Yankees de Nueva York.

Un doble de Connor Wong que llevó al plato a Nathaniel Lowe en la parte alta de la séptima entrada marcó la diferencia en el partido.

Con el triunfo de hoy, Boston mejora su récord a 70 triunfos contra 59 derrotas y desplaza a su eterno rival en el segundo lugar de la división Este en la Liga Americana.

Los Nacionales de Washington anotaron dos carreras en la novena entrada para imponerse 5x4 sobre los Filis de Filadelfia.

El receptor J.T. Realmuto pasó de héroe a villano al conectar su décimo jonrón para luego cometer el error que facilitó la carrera de la victoria para el cuadro visitante.

Pese a la derrota, Filadelfia (74-54) se mantiene en el primer lugar de la división Este en la Liga Nacional.