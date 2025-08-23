Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Chivas de Milito arrancan dramático empate al Tijuana del Loco Abreu en el Apertura mexicano

En el estadio La Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro vencieron 3-2 al Atlético San Luis en un duelo de alternancias en el marcador.

El Guadalajara

El GuadalajaraAFP.

Víctor Mendoza
Publicado por
Víctor Mendoza

En:

El Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito se levantó de una desventaja de tres goles para empatar 3-3 con el Tijuana del técnico uruguayo Sebastián Abreu, el viernes en el estadio Caliente por la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Gilberto Mora marcó el 1-0 para los Xoloitzcuintles del Tijuana al minuto 5 con un remate cruzado dentro del área.

El Tijuana desperdició la oportunidad de un segundo gol antes del descanso. Al 45+5, el ecuatoriano Adonis Preciado falló un penalti que fue atajado por el guardameta.

El delantero camerunés Frank Boya firmó el 2-0 con un toque dentro del área chica, al 51.

Mora aumentó la ventaja a 3-0 al rematar una pelota que había pegado en el poste. El gol fue validado al 68 tras la revisión del VAR. El Loco Abreu estalló en júbilo en la banca y repartió abrazos entre sus jugadores.

Armando González acercó 3-1 a las Chivas del Guadalajara al recibir un pase filtrado en el área y definir con un remate frontal de zurda, al 74.

Diez minutos después, Efraín Álvarez hizo el 3-2 al cobrar con un zurdazo un tiro libre a unos 30 metros del arco y colocar la pelota en el ángulo superior derecho.

Al 90+6, Roberto Alvarado se coló al área del Tijuana por el corredor derecho y definió el 3-3 con un toque colocado a segundo palo.

Con este empate, el Tijuana llegó a nueve puntos y el Guadalajara a cuatro unidades.

En el estadio La Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro vencieron 3-2 al Atlético San Luis en un duelo de alternancias en el marcador.

Al minuto 10, el delantero brasileño Joao Geraldino Galvao hizo el 1-0 para el Atlético al definir una jugada dentro del área.

Alí Ávila consiguió el 1-1 para los Gallos Blancos del Querétaro con un toque dentro del área chica al 23.

Los Gallos le dieron la vuelta al marcador con el 2-1 que Juan Robles anotó al 50 tras culminar un contragolpe con un remate dentro del área.

Galvao se encargó de hacer el 2-2 definitivo con un penalti al 73.

El Querétaro se llevó el triunfo de 3-2 con un penalti cobrado por el mediocampista uruguayo Santiago Homenchenko al 90+8.

Con este resultado, el Querétaro llegó a cuatro puntos y dejó el fondo de la clasificación. El Atlético San Luis se quedó con seis unidades.

En el estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos de Juárez vinieron de atrás para vencer 2-1 a los Guerreros del Santos.

Los Guerreros se pusieron en ventaja al minuto 11 cuando el colombiano Cristian Dájome condujo el balón en el último tercio del campo, entró el área y definió el 1-0 con un toque ante el portero.

Los Bravos igualaron 1-1 al 89 cuando Ángel Zaldívar apareció al filo del área chica para conectar un remate de cabeza.

Al 90+2, Denzell García firmó el 2-1 para el triunfo de Juárez con un toque de zurda dentro del área.

De esta manera, los Bravos llegaron a ocho puntos y los Guerreros se quedaron con seis unidades.

Resultados de la jornada:

-Viernes:

Juárez-Santos 2-1

Querétaro-Atlético San Luis 3-2

Tijuana-Guadalajara 3-3

-Sábado:

León-Pachuca

Monterrey-Necaxa

Mazatlán-Tigres

Cruz Azul-Toluca

-Domingo:

Pumas-Puebla

Atlas-América


Clasificación:

- Pts J G E P GF GC Dif

1. Pachuca 12 5 4 0 1 10 4 6

2. Monterrey 12 5 4 0 1 10 7 3

3. Cruz Azul 11 5 3 2 0 12 7 5

4. América 11 5 3 2 0 9 4 5

5. Toluca 10 5 3 1 1 13 8 5

6. Tigres 9 4 3 0 1 13 6 7

7. Tijuana 9 6 2 3 1 10 9 1

8. Juárez 8 6 2 2 2 6 7 -1

9. Santos 6 6 2 0 4 9 10 -1

. Atlético San Luis 6 6 2 0 4 9 10 -1

11. León 6 5 2 0 3 4 8 -4

12. Mazatlán 5 5 1 2 2 6 7 -1

. Necaxa 5 5 1 2 2 6 7 -1

14. Pumas 5 5 1 2 2 6 8 -2

15. Atlas 5 5 1 2 2 10 14 -4

16. Guadalajara 4 5 1 1 3 8 10 -2

17. Querétaro 4 6 1 1 4 7 12 -5

18. Puebla 3 5 1 0 4 4 14 -10

Recomendaciones

tracking