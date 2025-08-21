Leagues Cup: pleno de triunfos de la MLS; México se queda sin representantes

Inter Miami celebra uno de los dos goles anotados frente a Tigres en la Leagues Cup Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 21 de agosto, 2025

El campeón de la Leagues Cup de esta temporada tiene pasaporte estadounidense. Inter Miami, Los Angeles Galaxy, Seattle Sounders y Orlando City disputarán las semifinales de la competición tras deshacerse, en los cuartos de final, de Tigres, Pachuca, Puebla y Toluca, respectivamente. De este modo, la MLS triunfa y México se queda sin representación.

Inter Miami superó a Tigres (2-1) en el duelo más destacado de los cuartos de final. Sin su estrella, Leo Messi, sobre el terreno de juego debido a una lesión, el delantero uruguayo Luis Suárez clasificó a los de Florida con dos goles de penalti.

El futbolista argentino Ángel Correa -máximo goleador, hasta la fecha, de la competición- fue el autor del único tanto del equipo mexicano.

En semifinales, el Inter Miami se medirá a Orlando City el 27 de agosto, que superó al Toluca (0-0) en la tanda de penaltis después de que los 90 minutos reglamentarios terminaran sin goles.

Los Angeles Galaxy derrotaron a Pachuca por la mínima (2-1). Los estadounidenses lograron sus dos tantos en la primera mitad del encuentro: el primero fue un autogol del mexicano Alonso Aceves y el segundo fue obra del alemán Marco Reus.

Pachuca no consiguió abrir su cuenta hasta los últimos compases del duelo. Su único gol lo marcó el delantero brasileño Alemao.

Su rival en la penúltima ronda de la competición será Seattle Sounders, que lograron avanzar tras vencer en la tanda de penaltis a Puebla. El tiempo reglamentario acabó sin goles (0-0). El enfrentamiento entre los dos equipos de la MLS se disputará el 27 de agosto.

Los cuatro equipos estadounidenses clasificados para semifinales buscarán suceder al Columbus Crew en la lista de campeones de la Leagues Cup.