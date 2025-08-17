MLB: el venezolano Andruw Monasterio culmina el récord de Milwaukee en las Grandes Ligas

Publicado por Carlos Dominguez 17 de agosto, 2025

(AFP) Los Cerveceros de Milwaukee encadenaron este viernes su decimocuarta victoria al hilo en las Grandes Ligas de béisbol, récord de la franquicia, gracias a un jonrón del venezolano Andruw Monasterio en extra innings.

Tras remontarles siete carreras el viernes, Milwaukee volvió a frustrar el sábado a los Rojos de Cincinnati en un trepidante triunfo por 6x5.

Los Cerveceros caían por 2x1 cuando Brice Turang, después de dos outs en la novena entrada, logró la agónica carrera del empate al aprovechar un error de tiro de la joya dominicana de los Rojos Elly De la Cruz.

Después de otra anotación por bando, el venezolano Monasterio remachó el triunfo y el récord visitante con un colosal jonrón de tres carreras en el undécimo inning.

"Fue una sensación increíble. Catorce victorias, récord de la franquicia, y yo uso el número 14 ... Esto es algo sólo de Dios, el universo o algo así", dijo Monasterio en el vestuario.

Milwaukee dejó así atrás su anterior récord de 13 victorias seguidas, fijado en 1987, y refuerza su sólido liderato de la Liga Nacional con el mejor balance de la competición, de 78 triunfos y 44 derrotas.

Su actual racha de 14 victorias consecutivas, lograda con la baja de su promesa venezolana Jackson Chourio, es la sexta mayor de este siglo en Las Mayores.

Los Mets vencen a los Marineros

En Nueva York, los Mets levantaron cabeza tras tres derrotas seguidas al vencer 3x1 a los Marineros de Seattle con carreras impulsadas por sus estrellas, el dominicano Juan Soto, el puertorriqueño Francisco Lindor y el estadounidense Pete Alonso.

La novena de Queens trata de salir de su mayor bache de la campaña, en el que acumuló nueve derrotas en sus anteriores 10 partidos.

Los Yankees dejan en el terreno a los Cardenales

Sus vecinos Yankees también se impusieron el sábado a domicilio a los Cardenales de St. Louis por 12x8.

Su líder, el estadounidense Aaron Judge, conectó un jonrón y remolcó dos carreras pero la estrella de la noche fue su compatriota Ben Rice con siete carreras empujadas, tres de ellas con un cuadrangular en el cuarto episodio.

Los Nacionales derrotan a los Phillies

Por su parte los Phillies de Filadelfia, que perdieron 2x0 ante los Nacionales de Washington, confirmaron que su relevista dominicano Jhoan Durán no sufre una lesión de gravedad por el duro pelotazo que recibió en el tobillo derecho poco antes del final del partido del viernes.