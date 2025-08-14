Publicado por Alejandro Baños 14 de agosto, 2025

Alfredo Di Stéfano, Ángel Di María, Jorge Valdano, Fernando Redondo, Santiago Solari, Gonzalo Higuaín, ... Son muchos los futbolistas argentinos que han dejado su huella en el Real Madrid, responsables de la conquista de los títulos más importantes y protagonistas de las mejores épocas de la institución. Ahora, un nuevo futbolista argentino aterriza en el equipo para emular a sus antecesores y escribir su nombre en la historia merengue: Franco Mastantuono.

Este jueves, en un acto celebrado en las instalaciones deportivas del club, el Real Madrid presentó oficialmente a Mastantuono -el día que cumple 18 años- como su nuevo futbolista. Procedente del River Plate, estará vinculado al equipo hasta el 30 de junio de 2031.

Mastantuono: "Me voy a dejar la vida por esta camiseta"

En sus primeras palabras como nuevo futbolista del Real Madrid, Mastantuono no se anduvo con rodeos y fue claro con el compromiso que se ha puesto para cumplir en su nueva etapa profesional.

"Es un día muy especial para mí. Cumplo un sueño como futbolista y como persona, que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo", afirmó Mastantuono en su presentación. "Les prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad, hoy comienza. ¡Hala Madrid!".

"Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol. Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 UEFA Champions League, muchas gracias por querer estar aquí con nosotros", dijo Florentino Pérez, durante la presentación de Mastantuono. "Felicidades porque hoy se hace realidad tu gran sueño".

El club, que hizo oficial la contratación del joven futbolista argentino hace dos meses, ha tenido que esperar a que su nueva estrella cumpliese la mayoría de edad para poder presentarlo oficialmente.