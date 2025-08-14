El PSG abre su temporada alzándose supercampeón de Europa

El PSG levanta por primera vez el trofeo de la Supercopa de Europas Cordon Press

13 de agosto, 2025

Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en la tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) al Tottenham en Udine, Italia.

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino 'Cuti' Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85) y al portugués Gonçalo Ramos (90+4).

GONCALO RAMOS EMPATA LA SUPERCOPA. PSG 2-2 TOTTENHAM.



📺 La #SuperCup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IMrcxstpAX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Sin prórroga, el pulso fue directamente a la tanda de penales y allí el PSG también fue de menos a más: falló de entrada Vitinha pero sus compañeros fueron luego acertando, mientras que para los ingleses erraron Van de Ven y Mathys Tel.

"Estoy orgulloso. No hemos tenido todavía mucha preparación, pero el fútbol no es solo una cuestión física, también es algo mental", declaró el capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, a Canal Plus.

Ante la misma televisión francesa habló el entrenador Luis Enrique, que dijo que este trofeo era "importante" para el club.

"Estamos contentos por nuestros hinchas, aunque debemos mejorar. Espero mucho más de mis jugadores", puntualizó.

Francia, por fin

Ningún club francés había logrado ganar hasta ahora este torneo menor de la UEFA, que enfrenta a los clubes triunfadores de la Liga de Campeones y la Europa League de la pasada temporada.

El PSG había disputado esta competición solo en una ocasión, como campeón de la extinta Recopa de Europa en 1996, pero entonces fue goleado por la Juventus.

El equipo de Luis Enrique sucede en el trono al Real Madrid, que ganó el año pasado al Atalanta y que lidera el palmarés con un total de seis títulos.

El Tottenham no había jugado nunca la Supercopa europea, que vio escaparse de sus manos en el partido que suponía el estreno oficial de su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank, con el que los Spurs esperan resurgir tras una temporada en la que apenas fueron decimoséptimos en la liga inglesa.

Con el arquero Gianluigi Donnarumma relegado, todas las miradas se dirigían en el inicio del partido al nuevo arquero del PSG, Lucas Chevalier, especialmente atareado.

El exguardameta del Lille desvió en el 23 un disparo desde la frontal del brasileño Richarlison pero no pudo evitar el primer gol inglés en el 39, cuando el portugués Palhinha envió al palo y el rechace fue para Van de Ven, que fusiló sin grandes complicaciones el primero de la noche.

En el inicio de la segunda mitad, el Tottenham salió al ataque pese a su ventaja.

Chevalier sacó primero un disparo peligroso de Richarlison (47), pero poco después 'Cuti' Romero remató de cabeza un balón que había sido colgado al área y el arquero del PSG falló, tocando de manera blanda, sin llegar a evitar que el balón terminara dentro de su portería.

Reacción a tiempo

Con el orgullo herido, el PSG inició su Operación Remontada.

En el 66 se anuló por fuera de juego un tanto a Bradley Barcola, pero en la recta final el PSG consiguió la igualdad: Lee Kang-in marcó primero con un disparo cruzado en el 85 y en el 90+4 puso el 2-2 Gonçalo Ramos de cabeza, en el corazón del área, a pase de Ousmane Dembélé.

Sin prórroga, se pasó directamente a la resolución por penales y la parada de Chevalier a Van de Ven y el tiro fuera de Tel terminaron condenando al Tottenham ante un PSG en el que Nuno Mendes firmó el lanzamiento de la victoria.

"Creo que hicimos un muy buen partido ante el que puede ser el mejor equipo del mundo en estos momentos", se resignó el técnico de los ingleses, Thomas Frank, ante el micrófono de TNT Sports.

Después de este duelo en Italia, ambos equipos afrontan el fin de semana el inicio en sus respectivos campeonatos nacionales: el Tottenham recibirá el sábado al Burnley en la primera jornada de la Premier League, mientras que el PSG visitará al Nantes el domingo en el arranque de la Ligue 1.